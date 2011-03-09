به گزارش خبرگزاری مهر مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در نشستی صمیمی با "حامدکرزی"رییس جمهوری افغانستان درباره توسعه روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقه گفت و گو کرد.



وی در این دیدار با بیان اینکه روابط برادرانه جمهوری اسلامی ایران با افغانستان بر پایه اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی، دینی، اجتماعی و اصول حسن همجواری استوار است، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن مرزهای طولانی با افغانستان، دیدگاه راهبردی خود را بر دو مقوله توسعه و امنیت قرار داده و از هر کوششی در راه تثبیت صلح، ثبات و توسعه پایدار در این کشور دریغ نخواهد کرد.



محمد نجار با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران بعنوان همسایه افغانستان رفع ناامنی های موجود در این کشور را موجب تقویت ارکان امنیت ملی خویش می داند، گفت: وضعیت افغانستان تأثیرات عمیقی بر امنیت و ثبات منطقه دارد. براین اساس هر پیشرفتی در مسیر ثبات و امنیت افغانستان موجب تثبیت امنیت منطقه ای و جهانی خواهد بود.



وی با اشاره به حضور نیروهای بیگانه در افغانستان و اظهار تاسف از کشتار زنان و کودکان بیگناه افغان توسط نیروهای ناتو ، تاکید کرد: حضور نیروهای خارجی در افغانستان و منطقه با هدف برقراری امنیت نبوده بلکه تشدید ناامنی، رشد تولید و قاچاق مواد مخدر و کشتار مردم بی دفاع افغانستان را بدنبال داشته است.



وزیر کشور ادامه داد: روند تحولات 9 سال گذشته به خوبی حکایت از این واقعیت دارد که بیگانگان فاقد اراده و نیز توان لازم برای حل مشکلات افغانستان می باشند.



وی همچنین با اشاره به کمک های بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران در طول سه دهه گذشته به مهاجران افغان در کشورمان، اظهار داشت: ایران هزینه بالای را صرف امور میلیون ها مهاجر افغانی در بخش یارانه های دولتی،آموزشی، بهداشتی ، امنیتی و خدماتی نموده است.



مهندس محمدنجار با اشاره به تحصیل حدود 300هزار دانش آموز و دانشجوی افغان در ایران گفت: نگاه ملت ایران به ملت افغانستان مثبت است و آنان را مانند هموطنان خود می دانیم که در این زمینه اقدام هایی برای اعزام انها به مکه، عتبات عالیات و سوریه نیز انجام شده است.



وی با اشاره به مذاکرات دیروز خود با بسم الله محمدی وزیر کشور افغانستان تصریح کرد: در این مذاکرات توافق شد کمیته ای بین وزارتخانه های کشور ایران و افغانستان تشکیل شود و درباره مباحث ناشی از مسائل مرزی مانند مقابله باجرایم سازمان یافته، مبارزه با تولید و توزیع موادمخدر و نیز قانونمندکردن حضور اتباع افغان در ایران اقدام هایی صورت گیرد.



محمد نجار همچنین از سوی رئیس جمهوری کشورمان، حامد کرزای را برای حضور در مراسم جشن جهانی نوروز به تهران دعوت کرد.



حامد کرزای رییس جمهور افغانستان نیز در این دیدار خواستار ابلاغ سلام گرم او به رییس جمهوری اسلامی ایران شد و گفت: مردم افغانستان هیچگاه کمک های کشور دوست و برادر خود ایران را فراموش نمی کنند.



وی با بیان اینکه حتما در جشن نوروز در ایران شرکت خواهد کرد، اظهارداشت: کمک های ایران موجب ثبات و توسعه امنیت در افغانستان شده است.



کرزای با بیان اینکه حضور هیات های ایرانی در افغانستان نشانگر عمق مناسبات استراتژیک دو کشور است تاکید کرد: ایران در حساسترین زمان ها به عنوان همسایه ای خوب به کمک ما و مردم افغانستان شتافته و ما هیچگاه اقدامان بشردوستانه و برادرانه ملت ایران را فراموش نخواهیم کرد.



وی گفت: ما معتقدیم که افغانستان باید توسط افغان ها ساخته و آباد شود و مخالف حضور نیروهای خارجی هستیم.

رییس جمهوری افغانستان همچنین تاکید کرد: اطمینان می دهیم اتفاقی که موجب نگرانی کشورهای همسایه شود در افغانستان رخ نخواهد داد.