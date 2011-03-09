منتسبان حزب الله مراقب زبان خود باشند

به گزارش خبرنگار مهر از قم، آیت الله ناصرمکارم شیرازی صبح چهارشنبه در آغاز درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد با اشاره به اینکه در چند روز گذشته مساله‌ای اسباب گفت‌و‌گو شد که شنیده شده بعضی‌ها فحش‌های رکیک و ناموسی داده بودند بیان داشت: طرف هرکس می‌خواهد باشد ما در نظام اسلامی زندگی می‌کنیم، برادر‌ها، خواهر‌ها و به ویژه کسانی که خود را منتسب به حزب الله می‌کنند باید خیلی مراقب زبانشان باشند. من فیلم این قضیه را دیدم که بسیار زننده بود.

وی با بیان اینکه نشانه ایمان انسان این است که زبان و قلم او چاک و بند داشته باشد تاکید کرد: این برادر‌ها مراقب باشند زبان خود را حفظ کنند تا مبادا چیزی بر زبانشان جاری شود که مخالف اسلام و آموزه‌های دین باشد.



مکارم شیرازی تصریح کرد: ما باید مراقب باشیم که نگویند در نظام اسلامی این مسائل رخ می‌دهد، افراد نیز باید مراقب باشند ما معتقدیم قیامت و حساب و کتابی در کار است و کوچک‌ترین حرف‌های ما نیز نوشته شده و روزی به آن رسیدگی خواهد شد.

این مرجع تقلید بیان داشت: من امروز شنیدم دادستان تهران هم روی مساله فحاشی‌های رکیک اقدام کرده است و باید همه مراقب باشند.



اختلاف سیاسی سبب نمی‌شود قلم زبان روی حساب و کتاب نباشد



مکارم شیرازی ادامه داد: اختلاف‌های سیاسی سبب نمی‌شود قلم و زبان روی حساب و کتاب نباشد، قلم و زبان‌ها باید روی حساب و کتاب باشد نباید سخنی گفت که حدّ شرعی دارد.



استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم با تاکید بر ضرورت رعایت اصول اخلاقی در بیان و قلم ابراز داشت: ما امروز در زمانی هستیم که بیش از هر زمان دیگری نیاز به وحدت و آرامش داریم، دشمنان دارند برای مانقشه می‌کشند در چنین شرایطی باید وحدت خود و وحدت امت اسلام را حفظ کنیم.



وی با اشاره به احادیثی ضرورت وحدت امت اسلامی را متذکر شد و عنوان کرد: امروز بیش از هر زمانی امت اسلام به وحدت و همدلی نیاز دارد.



دشمنان کل اسلام را هدف قرار داده‌اند



وی با بیان اینکه دشمنان کل اسلام را هدف قرار داده‌اند و در این بین تفاوتی بین شیعه و سنی وجود ندارد تصریح کرد: امروز مسلمانان در مقابل حکومت‌های ظالم به پا خواسته‌اند و اگر وحدت خود را حفظ نکنند دشمنان انقلابشان را مصادره خواهند کرد.

مکارم شیرازی افزود: درحال حاضر خارجی‌ها به اسم مجامع جهانی جلسه می‌گذارند تا بتوانند در انقلاب‌های مردم مسلمان نفوذ و رخنه کنند و امت اسلام باید برای مقابله با آن‌ها وحدت داشته باشد.

