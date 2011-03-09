کشف 10 تن دوغ تاریخ مصرف گذشته در قم

مهدی ریاضی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، اظهار داشت: در راستای نظارت بر واحدهای پخش مواد غذایی، بازرسان دانشگاه علوم پزشکی در بازرسی از یک شرکت پخش مواد غذایی در قم، مقدار 10 تن دوغ تاریخ مصرف گذشته را کشف کردند.



مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: در این زمینه پرونده‌ای تشکیل و جهت رسیدگی قانونی به شعبه هفتم اداره کل حکومتی استان ارجاع شده است.



وی همچنین از پلمپ یک واحد تولید مواد غذایی کیک و کلوچه خبر داد و افزود: در گشت مشترک بازرسان تعزیرات حکومتی و دانشگاه علوم پزشکی و با حضور رئیس شعبه هفتم ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشت تعزیرات حکومتی، از یک واحد تولید کیک و کلوچه بازدید شد که این واحد تولیدی به دلیل ارتکاب تخلفات پلمب شد.



وی تخلفات این واحد تولیدی را عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، نداشتن پروانه بهداشت و عرضه کالای غیربهداشتی عنوان کرد و یادآور شد: پرونده متصدی این واحدی تولیدی برای بررسی قانونی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارجاع شد.



کشف 1500 کیلو سوسیس و کالباس تاریخ مصرف گذشته



ریاضی خاطرنشان کرد: در راستای نظارت بر واحدهای تولید مواد غذایی، بازرسان دانشگاه علوم پزشکی از یک شرکت تولید فرآورده‌های گوشتی در قم بازدید کردند و متصدی این واحد تولیدی را به دلیل ارتکاب تخلفات به اداره کل تعزیرات حکومتی استان معرفی کردند.



وی با اشاره به تخلفات این واحد تولیدی گفت: این واحد اقدام به تولید محصولات فاقد پروانه ساخت و تهیه و اختفا و استفاده از دستگاه‌های غیرمجاز می‌کرد.



ریاضی، استفاده از مواد اولیه غیرمجاز مانند انواع طعم دهنده و پرکننده در تولید محصول را از دیگر تخلفات این واحد تولیدی اعلام کرد و افزود: در بازرسی از این واحد بیش از هزار و 500 کیلوگرم سوسیس، کالباس و همبرگر تاریخ مصرف گذشته کشف شده است.



عدم افزایش قیمت در هزینه حمل و نقل عمومی



مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم با اشاره به آغاز طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، از بازرسی و نظارت بر عملکرد شرکتهای حمل و نقل مسافربری خبر داد و اظهار داشت: در این راستا از پایانه مرکزی مسافربری استان و چندین شرکت مسافربری سطح شهر قم بازدید شد که هیچ گونه افزایش قیمتی مشاهده نشده است.



ریاضی همچنین به نزدیک بودن تعطیلات نوروزی و افزایش مراجعات مردم به واحدهای مختلف توزیع کالا اشاره کرد و یادآور شد: طی بازرسی‌های انجام شده در سطح بازار، برای متصدیان چهار واحد صنفی پوشاک و البسه به دلیل تخلفاتی از قبیل عدم درج قیمت، عدم ارائه فاکتور و گرانفروشی پرونده‌ای تشکیل و به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شد.

