به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، نسرین پیر سمساری ظهر چهارشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران گفت: عدم استقبال کارفرمایان در بکارگیری زندانیان آزاد شده یکی از مشکلات این قشر از جامعه است که باید در این زمینه فرهنگ سازی و بستر سازی لازم انجام شود.

وی اظهار داشت: از جمله اهداف اصلی کارگروه خانواده، توانمندسازی بانوان در امر اشتغال است و در این راستا اقداماتی همچون دادن آموزش‌های تخصصی به بانوان زندانی و جمع آوری درآمدهای ناشی از فعالیت آنان در داخل زندان برای دوران پس آزادی صورت گرفته است.

پیر سمساری ادامه داد: ارتقای معنویت در جامعه راهگشای بسیاری از مشکلات کنونی جامعه است و این کارگروه با اجرای برنامه هایی همچون نمایشگاه حجاب و عفاف و طرح رحمت سعی در افزایش روحیه معنوی در بین مردم به ویژه بانوان را دارد.

وی افزود: از عمده مشکلات بانوان منطقه شمالغرب کشور، نبود پژوهشکده رویان و بخش ناباروری است که باعث شده بانوان این منطقه برای درمان ناباروری به پایتخت مسافرت کنند.

وی با اشاره به تعیین مکانی برای احداث این پژوهشکده در منطقه باغمیشه تبریز، اظهار امیدواری کرد با کمک و مشارکت سازمان های مربوطه احداث این مجموعه به زودی آغاز شود.

پیرسمساری با مهم دانستن مشکل مسکن بانوان خودسرپرست یا بد سرپرست اضافه کرد: برای حل این مشکل مجمعی در 25 اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می شود که هدف آن کمک مالی به بانوان برای تهیه مسکن و همچنین کمک به پرداخت اقساط مسکن اعطا شده است.

مسئول فرهنگی زندان تبریز نیز در این جلسه گفت: فعالیت‌های فرهنگی در بند نسوان زندان تبریز از اهداف اصلی و پیش روی بخش فرهنگی زندان است.

حجت‌الاسلام محمدعلی محرمی ادامه داد: در این زمینه ایجاد کلاس های نهضت سواد آموزی، دوره های آموزشی و تخصصی همچون فرش بافی و هنر های دستی، کلاس های قرآن و معارف اسلامی و کارآفرینی در بخش مجتمع خدمات رفاهی بانوان زندان تبریز برگزار می شود.