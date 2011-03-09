مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های کردستان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، در ادامه تغییرات مدیریتی در استان کردستان، علیرضا شبهازی با صدور حکمی، فردین زمانی از نیروهای بومی استان را به عنوان مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان کردستان منصوب کرد.

در حکم استاندار کردستان خطاب فردین زمانی آمده است: "با عنایت به تعهد و تخصص و سوابق مدیریتی موفق جنابعالی در امور عمرانی و در راستای سیاست ها و برنامه های کاری مدیریت جدید استان و ضرورت تحول و پویایی همه جانبه سازمان، به استناد ماده 16 و بند 11 ماده 9 اساسنامه به موجب این حکم شما را به سمت مدیر عامل سازمان همیاری های شهرداری های استان و عضو علی البدل هیئت مدیره منصوب می نمایم".

در ادامه حکم استاندار کردستان آمده است: "چهار محور اصلی دولت یعنی عدالت گستری، مهرورزی و خدمت به بندگان خدا و تعالی مادی و معنوی کشور خط مشی مسائل جنابعالی خواهد بود".

استاندار کردستان همچنین با صدور احکامی جداگانه "داوود امراه نژاد" مشاور استاندار، "امیر قادری" مدیر کل دفتر فنی استانداری را به عنوان عضو و "اردوان نوسودی" سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار را به عنوان عضو و رئیس هیئت مدیره سازمان همیاری شهرداری های استان منصوب کرد.

فردین زمانی قبل از این به عنوان شهردار کامیاران فعالیت می کرد و از امروز به عنوان مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان فعالیت خود را آغاز می کند.