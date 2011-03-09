رئیس هیئت بوکس استان کرمانشاه انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه،مجمع انتخابات هیئت بوکس استان کرمانشاه به ریاست احمد ناطق نوری رئیس فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران، برگزار شد.

در این مجمع داریوش سلطانی رئیس این هیئت با کسب 16 رای از 16 رای ماخوذه برای چهار سال دیگر در پست ریاست هیئت بوکس استان کرمانشاه ابقا شد.

کیوان غلامی دیگر کاندیدای این پست قبل از انجام رای گیری از حضور در انتخابات انصراف و به نفع سلطانی کنار کشید.

کرمانشاه از قطب های بوکس کشوراست

رئیس فدراسیون بوکس پس از برگزاری انتخابات اظهار داشت:کرمانشاه از قطب های بوکس کشور است و برای فدراسیون از اهمیت بسیار بالایی برخور دار است.

وی افزود:حضور مجدد سلطانی در این سمت مایه دلگرمی جامعه بوکس استان خواهد شد.

همچنین مهدی گردانی مدیر کل تربیت بدنی استان کرمانشاه نیز در این مجمع اظهار داشت:بوکس کرمانشاه در سالهای اخیر همواره یکی از استانهای موفق و برتر کشور بوده است.

وی افزود:ما به دنیال سهیمه های بیشتر از تیمهای ملی بوکس هستیم و هیات باید برنامه ریزی آینده خود را برای نیل به این هدف طراحی نماید.

گردانی افزود:حضور رئیس فدراسیون بوکس در مجمع انتخابات کرمانشاه،علیرغم مشغله های فراوان ، نشاندهنده اهمیت و جایگاه بسیار بالای بوکس این استان در ورزش کشور است.

مدیر کل تربیت بدنی استان کرمانشاه در ادامه از تکمیل خانه دوم بوکس استان کرمانشاه در سال 90 خبر داد.

همچنین در این مجمع مقرر شد از سوی فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران،تیم منتخب بوکس استان کرمانشاه در سال 90 به یکدوره مسابقات بوکس بین المللی اعزام شود.