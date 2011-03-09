خاورمیانه آمریکایی، طفلی مرده به دنیا آمده است

به گزارش خبرگزاری مهر ؛ مصطفی محمد نجار وزیر کشور صبح امروزچهار شنبه در دیدار با آیت الله محسنی رییس شورای علمای شیعه افغانستان و طلاب و روحانیون کابل با بررسی تحولات بین المللی به ویژه قیام مردمی در کشورهای اسلامی از جمله مصر وتونس، بر ضرورت تقویت و گسترش روابط ایران و افغانستان تاکید کرد و این دو کشور را دو شاخه یک درخت تنومند دانست.



وزیر کشور با بیان اینکه ایران همیشه درکنار ملت و دولت افغانستان بوده است، گفت: دوازده هزار دانشجوی افغان در دانشگاههای ایران تحصیل کرده اند که این موضوع در ارتقای توسعه انسانی افغانستان اهمیت زیادی دارد.



وی با اشاره به تحصیل چهارهزار دانشجوی افغان در ایران ، افزود : پنجاه هزار دانش آموز غیرمجاز افغان نیز به دستور رئیس جمهور جذب مدارس ایران شده اند.



وزیر کشور همچنین برضرورت قانونمند شدن مهاجران افغان در ایران به ویژه رفت و آمد آنان تاکید کرد.

"آیت الله محسنی" رییس شورای علمای شیعه افغانستان نیز با قدردانی از کمکهای جمهوری اسلامی ایران به افغانستان، برضرورت حسن همجواری دو کشور تاکید کرد.



وی تهمت های اخیری که به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده شده است، دسیسه های غرب دانست و گفت : این تهمت ها و دسیسه ها موضوعات سیاسی است و هرگز تعیین کننده نیست.



آیت الله محسنی با اشاره به اظهارات دیروز وزیر کشور افغانستان مبنی براینکه شواهدی دال بر دخالت ایران در امور این کشور وجود ندارد، تاکید کرد: این اظهارات بسم الله محمدی، دیدگاه دولت و مردم افغانستان نیز است.