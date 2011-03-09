احتمال ارائه مجوز به دولت برای استفاده از اعتبارات جاری در دو ماه اول سال 90

محمد حسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اعلام این خبر گفت: طبق جلسه هیئت رئیسه مقرر شد یک مجموعه کار کارشناسی دقیقی داشته باشد و در صورت به اتمام نرسیدن بررسی بودجه 90 در صحن مجلس طرحی از سوی نمایندگان آماده شود که ماده واحده آن مجوز استفاده از اعتبارات جاری برای دولت در دوماه اول سال آینده را بدهد.

به گفته فرهنگی بر اساس این مجوز دولت می تواند از اعتبارات جاری برای دو ماه اول سال 90 طبق اعتبارات فروردین و اردیبهشت ماه سال 89 استفاده کند.

فرهنگی همچنین گفت: از یک ماه پیش هم مشخص بود که امکان بررسی این لایحه در صحن منقضی است اما همه چیز بسته به نظر هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق دارد اگر بخواهند بدون بررسی خاصی این لایحه را به تصویب برسانند گزارش کمیسیون به سرعت به مجلس می آید اما بحثی که در هیئت رئیسه شد این بود که در صورتی که این کار امکان پذیر نبود همان طرح مجلس برای مجوز به دولت تهیه شود.