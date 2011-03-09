مکتب پراگماتیسم بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مکتب پراگماتیسم برای اولین بار در آمریکا به وجود آمد و تأثیر زیادی بر حوزه‌های معرفتی گوناگون از خود بر جای گذاشت.

این کتاب به طور جامع به بررسی مکتب پراگماتیسم می‌پردازد. این بررسی هم از جنبه تاریخی است و هم از جنبه تحلیلی و فلسفی.

در اواخر قرن نوزدهم، فیلسوفان و متفکرانی چون ویلیام جیمز، پیرس و جان دیوئی این مکتب و فلسفه را ارائه کردند. این متفکران موسوه به پراگماتیستهای امریکایی هستند که آرای آنها در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

پراگماتیسم روشی در فلسفه مدرن است که با اعتراف به غیرممکن بودن اثبات بعضی مسائل، آنها را با توجه به کاربردشان در زندگی انسان می‌پذیرد، نوک تیز حملات پراگماتیستها متوجه ایده‌آلیستها بود.

پراگماتیستها معتقد بودند آموزه‌های ایده‌آلیستی انتزاعی هستند و فایده‌ای برای انسان ندارند. در حالی که آنها مکتب خود را در حل مسائل عقلی بشر سودمند تلقی می‌کردند.

در این کتاب به نقش پراگماتیسم در فلسفه معاصر توجه خاصی شده است. ارتباط پراگماتیسم با نظریه سیاسی، نظریه حقوق، اخلاق، معرفت شناسی و فلسفه علم معاصر مورد اهتمام بوده اند.

این کتاب با عنوان "مقدمه‌ای بر پراگماتیسم" از سوی انتشارات بین المللی کانتینیوم منتشر شده است.