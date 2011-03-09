به گزارش خبرگزاری مهر، علی عطایی دبیر اتاق تئاتر این فرهنگسرا گفت: در فرهنگسرای رسانه برای سال 90 برنامه‌هایی در حوزه تئاتر در نظر گرفته‌ایم که یکی از این برنامه‌ها جلسات نقد و بررسی نمایش‌های روی صحنه است.



وی افزود: تئاتر کشور درگیر مشکلات فراوان از جمله بودجه کم، سالن و دستمزد است، مشکلات اجرای نمایش‌ها در حوزه اجرای عمومی باعث شده تا هنرمندان این عرصه فشار مضاعفی را متحمل شوند.



عطایی یکی از حادترین مشکلات تئاتر کشور را کمبود سالن عنوان کرد و ادامه داد: تنها شهرداری توانسته است دو سالن به تالارهای تئاتری تهران اضافه کند که آن هم تبدیل به سالنی برای نمایش‌های خاص شده است. ما در فرهنگسرای رسانه می‌خواهیم بلندگوی هنرمندان تئاتر باشیم تا صدای خود را به مسئولان فرهنگی برسانند.



وی درباره جلسات نقد و بررسی نمایش‌های روی صحنه ابراز کرد: در این جلسات علاوه بر مطرح شدن دغدغه‌ها و راه‌حل‌های هنرمندان، می‌خواهیم مقوله نقد تئاتر را به صورت حرفه‌ای پیگیری کنیم چون تئاتر امروز ما به نقد حرفه‌ای نیاز دارد و باید این مقوله جایگاه اصلی خود را بین اهالی تئاتر پیدا کند.

فرهنگسرای رسانه در میدان ولیعصر (عج) واقع است.

