راهنمایان گردشگری؛ نقطه تلاقی عرضه و تقاضا در گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر گردشگری ایران از وضیعت مطلوبی برخوردار نیست و در یک نگاه کلی در سطحی ابتدایی قرار دارد به نحوی که اکنون بسیاری از زمینه های گسترش آن مورد توجه قرار نگرفته و از میان بیش از پنجاه نوع توریسم تنها چند نمونه خاص مانند توریسم تاریخی تا حدودی مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی است درحالی که از لحاظ وجود زیرساختهای لازم و برنامه ریزی مدون و علمی نیز به شدت با مشکل روبرو بوده و نیازمند توجه هر چه بیشتر به حضور و نقش آفرینی متخصصان و فعالان مدنی در این حوزه دارد.

کشور ما نیازمند ارتقا سطح زیرساختهای اساسی برای حضور گردشگران مانند جاده، امکانات حمل و نقل، خدمات ارتباطی و ... است.

باید آموزش در سطوح مختلف از آموزشهای تخصصی و دوره ای فعالان دائمی گردشگری گرفته تا آموزشهای عمومی تمامی افراد جامعه به وسیله امکانات اطلاع رسانی عمومی جدی گرفته و با همراهی تمامی علاقه مندان برنامه ریزی گسترده ای در این خصوص انجام شود چراکه در نگاهی جامع نگر تمامی افراد یک جامعه در فرایند توسعه و بهروری توریسم کشور درگیر بوده و از پیشرفت آن منتفع خواهند شد.

از سوی دیگر گسترش توریسم کشور نیازمند توجه هر چه بیشتر به این موضوع در فرایند تهیه طرح آمایش سرزمین در کشور است اما متاسفانه چندین سال است که پیشرفت چندانی نداشته و هنوز به طور کامل تهیه نشده است در کنار این موضوعات توجه و شناخت فرهنگ خود و مخاطبان داخلی، به ویژه خارجی نیز در ارائه خدمات مناسب یکی دیگر از مهمترین مواردی است که امروزه توجه چندانی به آن نمی شود اما نیازمند رویکرد علمی بیشتری است.

علاوه بر اینها میزان استفاده و ارائه خدمات حرفه ای گردشگری مانند راه اندازی و گسترش مراکز تخصصی اطلاع رسانی گردشگری و بهره گیری از راهنمایان زبده محلی آنهم به صورت تخصصی در یک گستره جغرافیایی محدود نیز معیاری برای توسعه ی گردشگری است و شناخت درست از انواع توریسم و بررسی و برنامه ریزی امکانات لازم به منظور خدمات رسانی و پذیرایی در هر مورد نیز یکی دیگر از موارد قابل توجه است.

نقش راهنمایان گردشگری، مدیران دفاتر خدمات مسافرتی و برنامه ریزان سفر به عنوان نقطه تلاقی عرضه و تقاضا در گردشگری و افرادی که می توانند به استفاده گردشگران از خدمات موجود جهت بدهند بسیار اساسی و کلیدی است چرا که این افراد می توانند با هدایت گردشگران زمینه بهره مندی هر چه بیشتر آنها را از خدمات و امکانات موجود فراهم کنند.

آنها همچنین می توانند در امر آموزش عمومی مشارکتی ارزشمند داشته باشند و بازخورد مناسب برای برنامه ریزی را نیز در اختیار دیگر فعالان گردشگری و بخشهای دولتی مرتبط قرار دهند اما تحقق این امر نیازمند توجه هر چه بیشتر به جایگاه این افراد و تخصصی شدن فعالیت آنها در زمینه فعالیت خاص و گستره جغرافیایی مشخص و بهره گیری بخشهای دولتی از نظرات آنان در برنامه ریزی های کوتاه و بلند مدت است.

...................

بابک مغازه ای، فعال میراث فرهنگی در همدان