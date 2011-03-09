احتمال تمدید زمان برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی البرز وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، تیمور پورحیدری پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: انتخابات اتاق از ساعت 8 صبح روز جاری در محل اتاق بازرگانی البرز آغاز شده است و تا ساعت 18 ادامه دارد.

وی با بیان اینکه تا پیش از این 43 نفر کاندیدای نهایی شرکت کننده در انتخابات اتاق بودند، گفت: با تایید صلاحیت دو نفر دیگر از کاندیداهای اتاق شمار این افراد به 45 نفر رسید.

پورحیدری، ابراهیم جمیلی و شاهین ظهوری را دو نفر دیگر از افرادی برشمرد که هیئت نظارت بر انتخابات اتاق ایران صلاحیت این افراد را تایید کرده و از همین رو روز جاری 45 نفر برای کرسیهای اتاق بازرگانی البرز با یکدیگر رقابت می کنند.

وی استقبال دارندگان کارت بازرگانی برای شرکت در این انتخابات را تا این لحظه پرشور ارزیابی کرده و ابراز امیدواری کرد این حضور در ساعات باقی مانده تا زمان پایان انتخابات نیز تداوم یابد.

این مسئول در خصوص امکان تمدید زمان برگزاری انتخابات نیز این موضوع را منوط به تصمیم گیری شورای نظارت بر انتخابات اتاق در صورت لزوم عنوان کرد.

پور حیدری در خصوص اعلام نتایج اتاق نیز گفت: بلافاصله پس از اتمام زمان قانونی انتخابات نتایج اعلام می شود و از طریق رسانه ها این اخبار منتشر خواهد شد.

وی در پایان راه اندازی اتاق بازرگانی را عاملی مهم برای توسعه اقتصادی البرز خوانده و ابراز امیدواری کرد: با انتخاب افرادی صاحب نظر و با تجربه اتاق بازرگانی البرز به یکی از قوی ترین اتاقهای بازرگانی کشور تبدیل شود.

رئیس سازمان بازرگانی البرز همچنین در خصوص چگونگی فضای حاکم در انتخابات این اتاق رقابت صورت گرفته را در فضایی سالم و در چهارچوب قانون توصیف کرد.