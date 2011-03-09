تصویر جدید "کاسینی" از مشهورترین قمرهای "زحل"

به گزارش خبرگزاری مهر، در این تصویر جدید قمر تایتان دیده می شود و می توان دید که عنوان دومین قمر بزرگ سامانه خورشیدی واقعا برازنده این قمر است تایتان با وسعتی بیش از پنج هزار و 149 کیلومتر از سیاره عطارد بزرگتر است و تنها قمر سامانه خورشیدی به شمار می رود که از اتمسفر متراکم و ضخیمی برخوردار است.

دو قمر دیگر نیز در این تصویر دیده می شوند، انسلادوس با وسعتی برابر 503 کیلومتر در سمت راست تصویر و به صورت ضد نور در پس صفحه درخشان زحلی دیده می شود. قمر پاندورا نیز که تنها 80 کیلومتر وسعت دارد در چپ تصویر و خارج از حلقه F سیاره زحل دیده می شود. درخشش این قمر کوچک در این تصویر دو برابر شده است و با این همه باز هم به سختی می توان آن را مشاهده کرد، حتی می توان به راحتی آن را با ذره ای غبار بر روی نمایشگر رایانه به اشتباه گرفت.

قمرهای تایتان، انسلادوس و پاندورا

کوچکی پاندورا در برابر بیش از 60 قمری که در همسایگی زحل زندگی می کنند، هیچ به حساب می آید، زیرا قمرهایی در اطراف زحل وجود دارند که ابعاد آنها کوچکتر از هشت کیلومتر است اما باز هم می توان آنها را با کمک تلسکوپهای قدرتمند مشاهده کرد.

بر اساس گزارش ان بی سی، کاسینی در حدود چند سال پیش قمرواره ای را کشف کرد که در پشت حلقه های زحل پنهان شده بود و ابعاد آن تنها یک سوم یک مایل بود، این پدیده نه تنها تاییدی بر گستردگی طیفهای اقماری زحل به شمار می رود، بلکه قدرت بالای رصد کاسینی را نیز به نمایش می گذارد.