170 مقاله به همایش ملی نماز در آیینه فرهنگ و هنر ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد مطهری ‌فر پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح همایش ملی نماز در آیینه فرهنگ و هنر در بیرجند، اظهار داشت: 170 مقاله به دبیرخانه همایش ملی پژوهشی نماز در آیینه فرهنگ و هنر ارسال شده که این آثار توسط 192 شرکت کننده خلق شده است.

وی نماز در شعر و ادب فارسی، جایگاه نماز در فرهنگ عمومی، فرهنگ نماز در رسانه های گروهی، بررسی وجوه کارآمدی هنر هفتم در ترویج فرهنگ نماز در جامعه و نقش نماز در شکوفایی هنرهای اسلامی و ایرانی را از جمله موضوعات کلی فراخوان این همایش عنوان کرد.

مطهری ‌فر اضافه کرد: این همایش به منظور بررسی ابعاد فرهنگی و هنری نماز و ارتباط متقابل فرهنگ و هنر با نماز و نیایش و با حضور 22 استان برگزار شده است.

وی با بیان اینکه نماز انسان را دعوت به توبه و اصلاح اعمال می کند، خاطر نشان کرد: فریضه نماز سدی در برابر گناهان آینده است.

مطهری بر تاثیرات اقامه نماز در آسیب ها اجتماعی تاکید کرد و بیان داشت: جلوگیری از فساد و فحشا، خودخواهی و افزایش معرفت الهی بخش هایی از برکات وجود نماز است.

وی به اقدامات این نهاد در راستای توسعه و ترویج فرهنگ نماز در استان اشاره کرد و ادامه داد: برگزاری مسابقات قرآنی، برپایی نمایشگاه نماز همزمان با نوزدهمین اجلاس سراسری نماز، حمایت از جشنواره های فیلم کوتاه مرتبط با موضوع نماز و برگزاری دومین همایش ملی نماز در آیینه فرهنگ و هنر از جمله این فعالیتها در سال جاری بوده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبی در پایان ضمن تاکید بر گسترش فرهنگ نماز در بین قشر جوان ونوجوان، یادآور شد: آشنا ساختن جوانان با فرهنگ نماز زمینه الفت آنان با پروردگار، موفقیت آنان در عرصه های مختلف و رهایی از بند شیاطین را فراهم می کند.

امام جمعه بیرجند نیز در این مراسم با بیان اینکه نماز در تعالیم و دستورات دین اسلام از جایگاه رفیع و بالایی برخوردار است، اظهار داشت: باید نگاه عمیقی نسبت به فریضه نماز به عنوان یک فریضه الهی داشته باشیم.

حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی بر تاثیرگذاری فریضه نماز در تکامل و رشد انسانها تاکید کرد و افزود: برای تکامل و رشد در کارها اجتناب از طاغوت و عبادت خداوند باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

امام جمعه بیرجند با اشاره به حرکت های انقلابی و بیداری جهان اسلام، خاطر نشان کرد: نماز بهترین راهکار برای مبارزه با جنگ نرم دشمنان است.