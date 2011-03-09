سه هزار واحد مسکن مهر البرز به بهره برداری می رسد

قدرت الله ضیایی فر با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت: در حال حاضر واحدهای مسکن مهر آماده بهره برداری است اما با توجه به اینکه زیرساختهای مورد نیاز آن فراهم نشده است امکان بهره برداری از این واحدها فراهم نشد.

وی افزود: احداث واحدهای مسکن مهر در دو قالب سازمان مسکن و شهرسازی و همچنین خودمالکین که در تعاونی های مسکن عضویت دارند، صورت می گیرد. دراین راستا دو هزار واحد مسکن مهر توسط سازمان و یک هزار واحد نیز در قالب تعاونی ها مسکن آماده بهره برداری است.

این مسئول با اشاره به اینکه در سایر شهرهای استان نیز احداث مسکن مهر در دستور کار قرار دارد، خاطر نشان کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در منطقه نظرآباد و ساوجبلاغ پنج هزار و 800 واحد و در هشتگرد نیز 50 هزار واحد در حال اجراست که این میزان در شهر هشتگرد به ظرفیت 80 هزار واحد طی سالهای 90 و 91 می رسد.

پروژه های مسکن مهر استان، بیش از 10 درصد کل کشور است

مدیر کل مسکن و شهرسازی استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: در حال حاضر 940 هزار واحد در سطح کشور در حال احداث است که سهم استان البرز از این میزان بیش از 10 درصد کل کشور است.

وی گفت: با فعالیت دولت نهم و دهم اقدامات بسیار موثری در زمینه مسکن دار شدن مردم صورت گرفته است که می تواند گامی بسیار مهم در جهت خانه دار شدن افراد کم بضاعت جامعه باشد.

ضیایی فر تاکید کرد: با توجه به رویکرد استانداری البرز پیگیری های مثمرثمری صورت گرفته است که از آن جمله می توان به مصوبات سفر رئیس جمهوری به این استان اشاره کرد.