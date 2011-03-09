کارت ورود به جلسه آزمون جامع و ارزیابی علمی کاربردی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان شرکت در آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای دانشگاه علمی کاربردی پس از دریافت کارت ورود به جلسه این آزمون، در صورت مشاهده وجود نقص احتمالی بایستی از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 فردا پنج شنبه 19 اسفندماه به حوزه های رفع نقص کارت مراجعه کنند.
براساس برنامه زمانی پیش بینی شده، آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای دانشگاه جامع علمی- کاربردی راس ساعت 9 صبح روز جمعه 20 اسفندماه در 33 شهرستان مختلف کشور برگزار خواهد شد.
نام و آدرس حوزه امتحانی بر روی کارت شرکت در آزمون داوطلبان مشخص شده است و این آزمون نمره منفی ندارد.
چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای 1، 2 ، 4 ، 5 و 6 (شامل نام خانوادگی و نام ، سال تولد، شماره شناسنامه و شماره ملی) کارت شرکت در آزمون مشاهده کردند، لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور از طریق لینک مربوط حداکثر تا فردا پنجشنبه منحصراً به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطلاعات، نسبت به اصلاح موارد اقدام کنند.
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