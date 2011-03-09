کارت ورود به جلسه آزمون جامع و ارزیابی علمی کاربردی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان شرکت در آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای دانشگاه علمی کاربردی پس از دریافت کارت ورود به جلسه این آزمون، در صورت مشاهده وجود نقص احتمالی بایستی از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 فردا پنج شنبه 19 اسفندماه به حوزه های‌ رفع نقص کارت مراجعه کنند.

براساس برنامه زمانی پیش بینی شده، آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای دانشگاه جامع علمی- کاربردی راس ساعت 9 صبح روز جمعه 20 اسفندماه در 33 شهرستان مختلف کشور برگزار خواهد شد.

نام و آدرس حوزه امتحانی بر روی کارت شرکت در آزمون داوطلبان مشخص شده است و این آزمون نمره منفی ندارد.