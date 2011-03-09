افزایش فرهنگ نقد صحیح در رسانه ها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، احمد سعیدی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع شورای مرکزی کنونی و سابق خانه مطبوعات کرمان اظهارداشت: خوشبختانه پس از یک سال و نیم امروز شاهد رشد و بالدندگی دوباره خانه مطبوعات کرمان هستیم.

وی افزود: هم اکنون خانه مطبوعات کرمان با قدرت کار خود را آغاز کرده است باید در سایه همراهی و تجارب گذشته و تلاش شورای مرکزی جدید نسبت به ارتقاء کیفیت مطبوعات کرمان و انجام امور صنفی اقدام کرد.

سعیدی خاطرنشان کرد: استان کرمان از لحاظ تعداد نشریات بین سه استان برتر کشور قرار دارد اما از نظر کیفیت باید اقدام مناسبی صورت گیرد که نقش خانه مطبوعات در این زمینه تاثیر گذار است.

وی اضافه کرد: برگزاری نشست های هم اندیشی بین اصحاب رسانه و استفاده از ظرفیت های مورد در این خصوص راهگشا است.

سعیدی خاطرنشان کرد: شرکت حداکثری خبرنگاران در انتخابات خانه مطبوعات و رای 330 نفری خبرنگاران نشان از پشتوانه خوب این خانه در کرمان دارد و باید در فضایی صمیمی و همراه با تعامل در راستای توسعه مطبوعات حرکت کنیم.

وی گفت: باید در کنار امور صنفی به مسائلی کیفی مطبوعات کرمان نیز رسیدگی جدی شود.

وی بر زنده شدن فرهنگ نقد صحیح و مناسب در مطبوعات تاکید کرد و گفت: این نقد نباید در راستای تخریب باشد بلکه باید با دیدی اصلاحی صورت گیرد.

سعیدی افزود: نقد در صورتیکه بجا و همراه با راهکار باشد می تواند موجب توسعه و پیشرفت شود.