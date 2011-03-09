نخستین باغ اکولوژیکی استان اردبیل به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیرداری استان اردبیل پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح این باغ اظهار داشت: این باغ به مساحت 35 هکتار و در قسمت شمالی شهر گیوی احداث شده است.

نایبعلی رحیمی تامین نیازهای بذری جنگل کاری استان، توسعه تنوع گونه ای، شناسایی گونه های غیرقابل استقرار، توسعه و احیا گونه های بومی، انتقال گونه های سازگار از مناطق مشابه به استان و توسعه تحقیقات علمی مربوط به علوم جنگل و منابع طبیعی را از اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.

وی اضافه کرد: در این باغ گونه های سرو نقره ای، سرو خمره ای، سرو شیرازی، اقاقیا، زبان گنجشک، آیلان، مو، بادام شیرین، دغدغک و پسته وحشی کاشته شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیرداری استان با بیان اینکه نخستین باغ اکولوژیک استان در فازهای بعدی و در آینده توسعه خواهد یافت، افزود: مطالعه طرح جامع جنگلهای این منطقه نیز همزمان با احداث این باغ آغاز شده است.

وی همچنین از راه اندازی دبیر خانه همیاران طبیعت بانوان در استان اردبیل در هفته منابع طبیعی خبر داد.

رحیمی ابراز داشت: زنان به دلیل بهره مندی از ظرافت و حساسیت نسبت به گل و گیاه و همچنین دارا بودن نقش موثر در تربیت کودکان می توانند هم در نگهداری گل و گیاه همیار طبیعت باشند و هم در آموزش حفاظت از منابع طبیعی به فرزندان خود گامهای موثرتری بردارند.

وی افتتاح 12 پروژه آبخیزداری در چهارشهرستانهای خلخال، مشگین شهر ، نمین و نیر، آغاز عملیات احداث پارک آبخیز خوجین همراه با نهال کاری، افتتاح مرکز اطفا حریق کندرق خلخال و عملیات احیا دشت زرناس اردبیلل و ... از برنامه های مهم هفته منابع طبیعی در استان برشمرد.

این مسئول در پایان با اشاره به اهمیت منابع طبیعی در ایجاد در آمد منطقه و ضرروت حفظ آن خاطر نشان کرد: متاسفانه به رغم اعتقاد افرادی که می پندارند این منابع نامحدود است، در صورت استفاده نادرست و عدم توسعه منابع طبیعی استان پایان پذیر خواهند بود.