سومین شناور تندرو آلومینیومی کروبوت تحویل نیروی دریایی سپاه شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، این شناور دریایی با سرعت مناسب، طول 33 متر و عرض 8 متر یکی از پرکاربردترین شناورهای دریایی در جابه‌جایی نفرات و ارایه خدمات پشتیبانی به سکوها، تأسیسات و پروژه‌های فراساحلی صنعت نفت و گاز است.



شناور مذکور تحت کلاس موسسات رده‌بندی بین‌المللی با بالاترین کیفیت و با مشارکت بخش خصوصی طراحی و ساخته شده است





