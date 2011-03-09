سومین شناور تندرو آلومینیومی کروبوت تحویل نیروی دریایی سپاه شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، این شناور دریایی با سرعت مناسب، طول 33 متر و عرض 8 متر یکی از پرکاربردترین شناورهای دریایی در جابهجایی نفرات و ارایه خدمات پشتیبانی به سکوها، تأسیسات و پروژههای فراساحلی صنعت نفت و گاز است.
شناور مذکور تحت کلاس موسسات ردهبندی بینالمللی با بالاترین کیفیت و با مشارکت بخش خصوصی طراحی و ساخته شده است
سومین شناور تندرو آلومینیومی کروبوت که توسط سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع ساخته شده است، در مراسمی با حضور فرمانده نیروی دریایی سپاه و مسوولان سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع به نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحویل گردید.
به گزارش خبرگزاری مهر ، این شناور دریایی با سرعت مناسب، طول 33 متر و عرض 8 متر یکی از پرکاربردترین شناورهای دریایی در جابهجایی نفرات و ارایه خدمات پشتیبانی به سکوها، تأسیسات و پروژههای فراساحلی صنعت نفت و گاز است.
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