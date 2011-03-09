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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۲۹

سومین شناور تندرو آلومینیومی کروبوت تحویل نیروی دریایی سپاه شد

سومین شناور تندرو آلومینیومی کروبوت تحویل نیروی دریایی سپاه شد

سومین شناور تندرو آلومینیومی کروبوت که توسط سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع ساخته شده است، در مراسمی با حضور فرمانده نیروی دریایی سپاه و مسوولان سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع به نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحویل گردید.

به گزارش خبرگزاری مهر ، این شناور دریایی با سرعت مناسب، طول 33 متر و عرض 8 متر یکی از پرکاربردترین شناورهای دریایی در جابه‌جایی نفرات و ارایه خدمات پشتیبانی به سکوها، تأسیسات و پروژه‌های فراساحلی صنعت نفت و گاز است.

شناور مذکور تحت کلاس موسسات رده‌بندی بین‌المللی با بالاترین کیفیت و با مشارکت بخش خصوصی طراحی و ساخته شده است
 
 
 

کد مطلب 1270714

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