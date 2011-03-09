فوتبال ایران در رده چهل و سوم جهان ایستاد/ آرژانتین جای برزیل را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در جدیدترین فهرست رده بندی تیم های ملی فوتبال جهان ، تیم ملی فوتبال ایران با 574 امتیاز بعد از تیمهای ژاپن، استرالیا و کره جنوبی کماکان در رده چهارم تیمهای آسیایی قرار دارد.

در این رده بندی همچون ماههای قبل اسپانیا با 1880 امتیاز رتبه نخست را در اختیار دارد و هلند و آلمان به ترتیب با 1730 و 1486 در رده‌های دوم و سوم ایستاده‌اند و آرژانتین با یک پله صعود نسبت به ماه قبل جای برزیل را در رده چهارم گرفت.



رده بندی 10 تیم برتر جهان به این شرح است:

1- اسپانیا 1880 امتیاز

2- هلند 1730 امتیاز

3- آلمان 1486 امتیاز

4- آرژانتین 1412 امتیاز

5-برزیل 1411 امتیاز

6- انگلستان 1212 امتیاز

7- اروگوئه 1172 امتیاز

8- کروواسی 1071 امتیاز

9- پرتغال 1060 امتیاز

10- یونان 1038 امتیاز