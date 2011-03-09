به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام احمد واعظی، صبح پنج‌شنبه در همایش بین المللی مسئله نفس و بدن افزود: در علوم انسانی و اجتماعی به علت حیث هنجاری آن و توصیه‌های بایستی، توجه به مبانی انسان‌شناختی و ارزشی و مبانی اخلاقی مورد توجه است.



نفس و بدن؛ بنیادی‌ترین مقوله در انسان‌شناسی



وی ابراز داشت: نفس و بدن به علت اینکه بنیادی‌ترین بحث در مقوله انسان‌شناسی است لذا ثمر و نتایج زیادی از تحقیق این موضوع عاید علوم اجتماعی و انسانی خواهد شد.



رئیس دفتر تبلیغات اسلامی افزود: متون دینی ما در صدد پایخگویی چندانی به این موضوع نبوده اندواعظی بیان داشت: در متون دینی و آیات و روایات درباره رابطه و تعامل میان نفس و بدن سخن چندانی بیان نشده و متون دینی ما در صدد پاسخگویی چندانی به این موضوع نبوده‌اند اما درباره غایت سرنوشت انسان و رسیدن به سعادت مباحث بسیار زیادی از سوی آیات و روایات بازگو شده ست که قابل تأمل است.



مسئله نفس و بدن پشتوانه مسایل اجتماعی است



وی با بیان اینکه مسئله نفس و بدن پشتوانه مسائل اجتماعی و سیاسی است اظهار داشت: قرآن کریم قائل به دوانگاری و دوآلیزم است و بیان می‌کند حقیقتی غیر از بدن در انسان وجود دارد که نفس است و این نفس اصالت دارد.



واعظی با اشاره به اصالت نفس در متون دینی اسلامی تصریح داشت: منابع دینی ما معتقد است که نفس آدمی کانون ادراک و احساس آدمی است وگرنه بدن او نه گرایش و نه بینشی دارد و گرایش‌ها و بینش‌ها وصف به حال نفس و نه بدن است.



قرآن بر دوانگاری تاکید دارد



وی ابرازداشت: برخی از آیات قرآن که به ویژه به بعد از مرگ می‌پردازد با بیان اینکه روح پس از مرگ دارای شادی و غم و تنعم نعمت و... است بر دوانگاری نفس و بدن تأکید دارد.



واعظی با با بیان اینکه نفس و بدن دارای پیامد‌ها و نتایج غیرقابل انکاری در حوزه علوم اجتماعی است تأکید کرد: برخی مباحث و نظریات علوم انسانی و اجتماعی توصیفی هستند و موضوع نفس و بدن بر آن اثرگذار است.



مباحث هنجاری لاجرم متوقف به ارایه تحلیلی از انسان است



وی با بیان این‌که تمامی مباحث فلسفه سیاسی و اجتماعی مباحث ارزشی و توصیه‌ای است ابراز داشت: مباحث هنجاری و توصیه‌ای لاجرم متوقف به تحلیلی از انسان و خیر انسانی است و این موضوع هم مستلزم داشتن دیدگاه روشن درباره نفس وبدن است.



واعظی با باین اینکه هرگونه اقدام توصیه‌ای و تجویزی نیاز به پیش فرض دارد تأکید کرد: وقتی در فضای تعلیم و تربیت و اخلاق بخواهیم الگو و نظام مطلوبی ارائه کنیم مستلزم داشتن توصیه و هنجار هستیک که مستقیما با چگونگی نگاه ما به انسان قابل تعریف است.



مبناگرایی روح حاکم بر تحقیقات عالمان حوزه



رئیس دفتر تبلیغات اسلامی با تأکید بر این‌که مبناگرایی روح حاکم بر تحقیقات عالمان حوزه و اندیشمندان مسلمان است؛ گفت: در علوم انسانی و اجتماعی به خاطر حیث هنجاری و توصیه‌ای بایستی توجه به مبانی انسان‌شناختی و ارزشی و مبانی اخلاقی صورت گیرد.



واعظی در خاتمه با بیان اینکه اگر بخواهیم نظریه جامعی در علوم انسانی و اجتماعی ترسیم کنیم احتیاج به مبانی داریم بیان داشت: ماتریالیست‌ها به علت اعتقاد به تک انگاری و خلاصه کردن انسان در بدن در بسیاری از مسایل اجتماعی و سیاسی نمی‌توانند پاسخ مناسبی بدهند و در آن با مشکلات عدیده‌ای روبه رو هستند.

