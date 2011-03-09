"جایی برای بازی" در سینماهای آلمان روی پرده رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "جایی برای بازی" که تاکنون جوایز متعددی از جشنوارههای مختلف جهان به دست آورده است، از روز 21 بهمنماه با همکاری کمپانی آلمانی میتوس فیلم در 12 سینمای شهرهای بزرگ کشور آلمان به نمایش درآمد.
این فیلم در شصت و یکمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم برلین، جایزه هشت هزار یورویی پخش فیلم در بخش صندوق سینمای جهان را به عنوان حمایت نمایش فیلم در سینمای آلمان دریافت کرد و بر این اساس، به مدت سه هفته در سینماهای مختلف کشور آلمان روی پرده رفت.
فیلم سینمایی "جایی برای بازی" در ادامه حضور در جشنوارههای جهانی با حضور کارگردان آن شوکت امین کورکی در سه سانس، در بخش مسابقه بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلم مونس بلژیک به نمایش درآمد. این جشنواره در روزهای 29 بهمن تا ششم اسفندماه در شهر مونس در کشور بلژیک برگزار شد.
این فیلم در جشنواره بینالمللی فیلم آلماآتی در قزاقستان و همچنین در بخش پانورامای جهانی در سی و نهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم بلگراد روی پرده رفت. این جشنواره در روزهای 6 تا 15 اسفندماه در شهر بلگراد در یوگسلاوی برگزار شد.
فیلم سینمایی "جایی برای بازی" در آخرین حضور بینالمللی خود، در بخش سینما آپولو در جشنواره بینالمللی فیلم پان آسیا در شهر لندن در انگلستان حضور مییابد. این جشنواره 11 اسفندماه شروع شده و تا روز 22 اسفند با نمایش فیلمهایی از کشورهای مختلف جهان در بخش های مختلف؛ خانه سینما، سینما آپولو، نمایش باز گالا، سینمای لومیره و بخش جنبی ادامه خواهد داشت.
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