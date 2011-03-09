برگزیدگان ششمین جایزه ادبیات داستانی بسیج معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه این جشنواره هم‌اکنون با حضور اهالی ادب در آبادان در حالی برگزاری است .

در بخشی از بیانیه این جشنواره آمده است: "ششمین جشنواره ادبیات داستانی بسیج در حالی برگزار می‌شود که دوره جدید ادبیات داستانی پس از انقلاب، پس از پیمودن فراز و نشیب‌های بسیار در حال پوست‌اندازی و نوزایی است.

ادبیات داستانی معاصر ایران که در آغاز با دست مایه قراردادن نظریات غربی ادبیات پایه گذاری شده بود، نتوانست زبان اعتقاد جمعی و باور دینی مردم مسلمان ایران باشد. نویسندگان متزلزلی که ادبیات داستانی را نه تنها به عنوان یک قالب، که چون ظرف و مظروفی توأمان از غرب سوغات آورده بودند، از دینداران، شخصیت هایی متحجر ارائه دادند و با تئوری شخصیت خاکستری، بر تمامی مفاخر فرهنگی و شخصیت های الهی ایران چشم بستند و تنها نویسندگانی انگشت شمار از باورهای دینی و تفکر عقلانی اسلامی روایت کردند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، روشنفکری وهم زده، خود را تنها و ناتوان یافت و در برابر عظمت انقلاب اسلامی سکوت پیشه کرد، اما ادبیات داستانی انقلاب اسلامی، در بستر قیام و طاغوت ستیزی متولد شد و در عرصه دفاع مقدس بالید و می رود تا به درختی تنومند تبدیل گردد.

هیئت داوران جشنواره امیدوار است با تلاش مستمر مسئولین و صاحبان اندیشه و قلم در سال های آتی ، در جشنواره هفتم نیز که دو سال بعد برپا خواهد شد ، شاهد آثاری فاخر و ماندگار در عرصه ادبیات داستانی متعهد باشد."



در پایان بیانیه برگزیدگان جشنواره ششم ادبیات داستانی بسیج بدین شرح اعلام شد:

بخش نویسندگان نوجوان: هیئت داوران با تقدیر از داستان‌های پاهای پدر نوشته الهه مردانی از چهار محال و بختیاری، دوست من نوشته پریسا نوری و اردک اثر فائزه خدا مرادی از ایلام جایزه نفرات اول تا سوم خود را به داستان‌های سنگر نوشته الهه فرجی از خوزستان، رخصت پرواز نوشته فاطمه پور اسد ازقم و هدیه تولد نوشته یاسر کاکاپور از کرمانشاه اهدا کرد.



بخش نویسندگان جوان: با تقدیر از داستان‌های آدم‌های کاغذی نوشته سیده زهره از زنجان، پرستوی آن نوشته مصطفی بو عذرا از خوزستان،عروج نوشته حمید عشقی از خراسان رضوی، عبور از طوفان اثر رسول حمزه‌پور از چهار محال و بختیاری و بخاطر وطن اثر سارا پرانوند از لرستان، جایزه نفرات اول تا سوم خود را به داستان‌های آهن ربا اثر حسن بهرامی از کهگیلویه و بویر احمد، ثواب ابدی نوشته زینب سرداری از قم و یوسف گم گشته نوشته مرتضی اسدی مرام از کرمانشاه اهدا کرد.

بخش داستان‌های نوشته شده توسط گروه سنی بزرگسال: جشن ششم ادبیات داستانی بسیج با تقدیر از داستان‌های آن‌روز در حیان نوشته مرضیه نفری از قم، قصه‌های دریا نوشته عبدالرضا یعقوبی از البرز، نامه اثر ابوذر هدایتی از تهران بزرگ، ننه مرضیه نوشته روح الله شریفی از قزوین و دخیل اثر غلامرضا شیری از خوزستان جوایز اصلی این بخش را به ترتیب به داستان‌های دیو قلعه نوشته رضا فضلی از قزوین، با هرکی بخواهد نوشته مریم محمدی از اصفهان وآخرین بازمانده نوشته اکبر شریعت از آذربایجان شرقی اهدا کرد.

گفتنی است آیین اختتامیه و برنامه‌های وی‍ژه ششمین جشنواره ادبیات داستانی بسیج به همت سازمان بسیج هنرمندان کشور از هفدهم تا نوزدهم اسفند ماه در شهر آبادان در حال برگزاری است.

