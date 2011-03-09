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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۱۷

دختران 7 روستای ترکمن توانمند شدند

دختران 7 روستای ترکمن توانمند شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون فرمانداری ترکمن، از اجرای طرح توانمندسازی دختران روستائی در هفت روستای این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباسعلی صادقی جزی ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه امور بانوان شهرستان گفت: اجرای طرحهای آموزشی نیاز جامعه ما بویژه جامعه روستائی است.

وی اظهار داشت: این طرح از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی مهارتهای زندگی با رویکرد دینی در زمینه های، هنر مهر ورزیدن، مهارتهای کنترل خشم ، مهارت عفو و بخشش، سکوت خلاق، تربیت دینی فرزندان، گفتگوی موثر در خانواده اجرا شد.

صادقی جزی عنوان کرد: مهارتهای زندگی مجردی، همسرداری، مهارت ارتباط با خانواده همسر، مهارتهای حل مسئله و آموزش احکام و مسائل بهداشتی و تغذیه طی 12 جلسه برای دختران تدریس می شود.
 
فرماندار شهرستان ترکمن نیز در جلسه انجمن اولیا و مربیان افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی انجمن خانه و مدرسه بنام انجمن اولیا و مربیان بمنظور ارتباط همه جانبه  میان اولیا و مربیان تغییر نام پیدا کرد.
 
حمید گوگلانی با اشاره به معضلات پیش روی دانش آموزان در رسیدن به تکامل خود و سازندگی جامعه اظهار داشت: متاسفانه هجمه های گوناگون دشمنان در جهت نابودی فرزندان این مرز و بوم ادامه دارد که معضل اعتیاد نمونه بارز آن است و امروز اعتیاد به مواد مخدر چنان ابعاد وسیعی پیدا کرده که بی اغراق بعنوان هیولای بزرگ زندگی بشری بشمار می رود.
 
وی افزود: این معضل زمانی حاد می شود که تغییر رویکرد در مصرف آن از سنتی به صنعتی بوجود آید و تنوع در عرضه و قیمت پایین آن نیز مزید بر علت است، بطوریکه بیش از 300 نوع آن در کشور شناسایی شده و هم اکنون نیز شاهد ورود نسل چهارم آن با عنوان قرصهای روان گردان زیرزبانی هستیم.
کد مطلب 1270721

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