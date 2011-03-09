دختران 7 روستای ترکمن توانمند شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباسعلی صادقی جزی ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه امور بانوان شهرستان گفت: اجرای طرحهای آموزشی نیاز جامعه ما بویژه جامعه روستائی است.

وی اظهار داشت: این طرح از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی مهارتهای زندگی با رویکرد دینی در زمینه های، هنر مهر ورزیدن، مهارتهای کنترل خشم ، مهارت عفو و بخشش، سکوت خلاق، تربیت دینی فرزندان، گفتگوی موثر در خانواده اجرا شد.



صادقی جزی عنوان کرد: مهارتهای زندگی مجردی، همسرداری، مهارت ارتباط با خانواده همسر، مهارتهای حل مسئله و آموزش احکام و مسائل بهداشتی و تغذیه طی 12 جلسه برای دختران تدریس می شود.

فرماندار شهرستان ترکمن نیز در جلسه انجمن اولیا و مربیان افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی انجمن خانه و مدرسه بنام انجمن اولیا و مربیان بمنظور ارتباط همه جانبه میان اولیا و مربیان تغییر نام پیدا کرد.



حمید گوگلانی با اشاره به معضلات پیش روی دانش آموزان در رسیدن به تکامل خود و سازندگی جامعه اظهار داشت: متاسفانه هجمه های گوناگون دشمنان در جهت نابودی فرزندان این مرز و بوم ادامه دارد که معضل اعتیاد نمونه بارز آن است و امروز اعتیاد به مواد مخدر چنان ابعاد وسیعی پیدا کرده که بی اغراق بعنوان هیولای بزرگ زندگی بشری بشمار می رود.



وی افزود: این معضل زمانی حاد می شود که تغییر رویکرد در مصرف آن از سنتی به صنعتی بوجود آید و تنوع در عرضه و قیمت پایین آن نیز مزید بر علت است، بطوریکه بیش از 300 نوع آن در کشور شناسایی شده و هم اکنون نیز شاهد ورود نسل چهارم آن با عنوان قرصهای روان گردان زیرزبانی هستیم.