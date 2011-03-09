به گزارش خبرنگار مهر، سایت دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری امروز چهارشنبه مورد حمله سایبری قرار گرفت. طی این حمله سایبری خبری جعلی مبنی بر درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی منتشر شده است.
گفتنی است ْآیت الله هاشمی رفسنجانی در سلامت بسر می برد.
سایت دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری امروز چهارشنبه مورد حمله سایبری قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار مهر، سایت دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری امروز چهارشنبه مورد حمله سایبری قرار گرفت. طی این حمله سایبری خبری جعلی مبنی بر درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی منتشر شده است.
گفتنی است ْآیت الله هاشمی رفسنجانی در سلامت بسر می برد.
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