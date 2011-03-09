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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۱۰

تصویر سایت هک شده خبرگان/

سایت دبیرخانه خبرگان هک شد/ هاشمی رفسنجانی در سلامت بسر می‌برد

سایت دبیرخانه خبرگان هک شد/ هاشمی رفسنجانی در سلامت بسر می‌برد

سایت دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری امروز چهارشنبه مورد حمله سایبری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سایت دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری امروز چهارشنبه مورد حمله سایبری قرار گرفت. طی این حمله سایبری خبری جعلی مبنی بر درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی منتشر شده است.

گفتنی است ْآیت الله هاشمی رفسنجانی در سلامت بسر می برد.

کد مطلب 1270722

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