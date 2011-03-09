مسابقه سایت "برخورد خیلی نزدیک" برای تماشاگران

به گزارش خبرنگار مهر، تماشاگران فیلم سینمایی "برخورد خیلی نزدیک" می‌توانند با مراجعه به سایت این فیلم در نظرسنجی شرکت کنند. به کسانی که به سوالات پاسخ بدهند به قید قرعه جایزه تعلق می‌گیرد. سوال‌ها عبارتند از

1- دیالوگ‌های جالب و به یادماندنی "برخورد خیلی نزدیک" به نظر شما کدام است؟

2- در طول فیلم "برخورد خیلی نزدیک" مستقیم و غیر مستقیم، بصری و کلامی به چه فیلم، فیلمساز ،شخصیت‌ها و ژانرهای سینمایی اشاره و ارجاع داده شده است؟

3- تفاوت و ویژگی روایت غیر خطی "برخورد خیلی نزدیک" با سایر فیلم‌های غیر خطی سینمای ایران و جهان چیست؟

علاوه بر جوایز سوالات فوق، "برخورد خیلی نزدیک" به بهترین نقد و یادداشت در مورد فیلم جایزه نفیسی تقدیم می‌کند. مهلت ارسال نقد و پاسخ‌ها 25 اسفندماه است.

فیلم سینمایی "برخورد خیلی نزدیک" به کارگرانی اسماعیل میهن‌دوست و بازی آنا نعمتی، لادن مستوفی، حمیدرضا پگاه و سروش صحت این روزها روی پرده است. نشانی سایت این فیلم WWW.barkhord. ir است.