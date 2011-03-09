قیمت تخم مرغ با واردات 1200 تن در آذربایجان غربی کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جعفر صادق اسکندری پیش از ظهر چهار شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به افزایش بهای تخم ‌مرغ طی روزهای اخیر در سطح کشور و استان، بیان داشت: این افزایش بها در سراسر کشور اتفاق افتاده به طوری که با واردات یک هزار و 200 تن تخم ‌مرغ قیمت آن به حد تعادل باز می گردد.

وی با اشاره به اینکه این در حالی است که قبل از آغاز واردات نیز قیمت تخم مرغ از کیلویی دو هزار و 450 تومان به یک هزار و 950 تومان کاهش یافته است، ادامه داد: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها فقط دو درصد از کل سبد مصرف هر خانوار در استان افزایش یافته است.

اسکندری با بیان اینکه سازمان بازرگانی برای روزهای پایانی امسال و آغاز سال آینده برنامه‌های مختلف را در دست اجرا دارد، بیان داشت: تدوام فعالیت سامانه ثبت قیمت‌ها، بازرسی از واحدهای تولیدی، ساماندهی شبکه توزیع، توسعه فروشگاههای زنجیره ‌ای، تداوم ذخیره سازی کالاهای ضروری از مهم‌ ترین برنامه‌های در دست اجرای این دستگاه جهت تامین اقلام مورد نیاز مردم در طول سال آینده است.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی همچنین دریافت موجودی انبارها و سردخانه‌ها را از دیگر برنامه‌های این سازمان طی سال آینده عنوان کرد و اظهار داشت: طرح دریافت موجودی از هم‌اکنون آغاز شده، به طوری که یک هزار و 450 واحد تولیدی شناسایی و هر 15 روز یک بار میزان تولیدات و ذخایر خود را گزارش می‌دهند.

این مقام مسئول در پایان خاطر نشان کرد: 16 نمایشگاه برای عرضه کالاهای مختلف در استان از 13 اسفند آغاز به کار کرده که با 150 غرفه و اعمال تخفیف 15 تا 20 درصد هم‌اکنون فعالیت می‌کند.