هر ماه یک ایستگاه جدید مترو افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدباقر قالیباف روز چهارشنبه در حاشیه مراسم افتتاح پل تقاطع آزادگان - شهید حکیم در جمع خبرنگاران گفت: دیروز فرصتی یافتیم که به مناسبت هفته منابع طبیعی ، عملیات اجرایی احداث بزرگ ترین بوستان شهری کشور با کاشت نهالی به دستان مبارک مقام معظم رهبری آفاز شود.

وی با تاکید بر اینکه توسعه فضای سبز و کاهش آلودگی هوا از مهمترین دغدغه های مدیریت شهری بوده و هست، افزود: پس از مراسم دیروز، جلساتی برگزار شد تا روند کارها و احداث بوستان ولایت با شتاب بیشتر و با برنامه ریزی دقیق تر پیش رود و بنا داریم لایحه ای نیز به شورای اسلامی شهر ارائه دهیم تا سرعت احداث این پروژه مهم افزایش یابد.

قالیباف خاطر نشان کرد: ما در برخی مناطق به ویژه مناطق جنوبی شهر با کمبود فضاهای سبز مواجه هستیم که توسعه فضاهای سبز در این مناطق و همچنین احداث رود دره هایی مانند رود دره کن ، اوین و دارآباد نیز با جدیت و تلاش بیشتر پیگیری می شود تا در راستای خواست مقام معظم رهبری با سرعت بیشتر پیش رویم .

وی همچنین در پاسخ به سئوالی در خصوص طرح استقبال از بهار، گفت: امسال اقدامات گسترده ای در شمال و جنوب شهر محقق خواهد شد چنانچه بازسازی و بهسازی اتوبان شهید همت و بزرگاه شهید نواب صفوی تا بهشت زهرا(س) در دستور کار است و همچنین بنا داریم تا اقدامات گسترده ای را برای بهبود وضعیت و حل مشکلات محروم ترین محله در هر منطقه صورت دهیم .

شهردار تهران اظهار کرد: اقدامات ویژه ای نیز برای حمایت از محرومان شهر در شب عید با حفظ کرامات آنها صورت می گیرد.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه مهمترین اقدامات مدیریت شهری در سال 90 چه خواهد بود، گفت: در سال 90 این قول را به مردم می دهیم که هر ماه از یک ایستگاه جدید مترو بهره برداری کنیم.

قالیباف افزود: توسعه خطوط بی آرتی نیز با جدیت پیگیری می شود چنانچه احداث خطوط اتوبوسهای تندرو هم در جنوب شهر و هم شمال غربی در سال آینده پیگیری می شود.

وی با اشاره به اینکه مناطقی مانند 5 و 22 در غرب تهران نیازمند گسترش شبکه اتوبوسرانی هستند گفت: در تلاش هستیم تا شبکه حمل و نقل عمومی در همه مناطق در دسترس شهروندان باشد.

قالیباف همچنین در مورد کمربندی آزادگان خاطر نشان کرد: آنچه هم اکنون ما از آن استفاده می کنیم لاین کندرو است و اصل بزرگراه در دست اجرا و تکمیل است که امیدواریم با تکمیل آن ورود و خروج به شهر در این محدوده تسهیل شده و همچنین سال آینده با ادامه بزرگراه شهید همت و شهید زین الدین این امکان ایجاد شود که هر کس از سمت جاجرود وارد تهران می شود با ورورد به بزرگراه شهید بابایی و شهید زین الدین بتواند تا ورد آورد بدون هیچ چراغ قرمزی مسیر را طی کند .

شهردار تهران در ادامه در پاسخ به سئوالی در مورد اینکه رئیس جمهور پیشنهادی داده بودند در مورد افزایش مشارکت مردم در توسعه فضای سبز و اینکه اراضی که موجود است برای درختکاری به مردم واگذار شود آیا این کار با محدودیتهای شهرداری امکان پذیر است یا خیر، گفت: من فکر می کنم این پیشنهاد عملی نیست و باید در مورد آن بررسی بیشتری صورت گیرد چنانچه مقام معظم رهبری نیز اشاره کردند که این مسئله نیاز به کارشناسی بیشتر دارد.

وی تصریح کرد: اگر مورد این موضوع بررسی دقیق انجام نشد ممکن است بعضی مناطق و زمینها دچار مشکل شوند و ما باید در این مورد بررسی بیشتری انجام دهیم.