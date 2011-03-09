شیرینی را از قنادیهای مجاز خریداری کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سیدرضا غلامی اظهار داشت: هموطنان در صورتی که تمایل به خرید شیرینی تر دارند، در نظر داشته باشند که شیرینی های تر داخل یخچال نگهداری شده باشد و از بسته‌ بندیهای مطلوبی برخوردار باشند و همچنین درب شیرینی های به اصطلاح خشک نیز باید بسته باشد.

معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در مورد بسته بندی شیرینی ها رعایت نکاتی را ضروری دانست و افزود: بسته بندیها باید دارای مجوزهای وزارت بهداشت بوده و علامت استاندارد داشته باشد همچنین مشخصات قنادی اعم از نام، نشانی و حتی آرم مخصوص آن قنادی بر روی بسته بندی درج شده باشد.

غلامی تاکید کرد: هموطنان از خرید شیرینی از دستفروشها خودداری کرده و از محلهای مشخص و قنادیهای دارای مجوز آن را تهیه کنند.