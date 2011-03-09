مهمترین مشکل مدیران شهری تامین منابع مالی پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد پژمان صبح چهارشنبه در نشست راهبردی منطقه‌ای صندوق جهانی توسعه شهرها در مشهد، افزود: برای پایدارسازی و مکفی نمودن این منابع مالی باید چاره ‌اندیشی شود.

وی با بیان اینکه تاسیس صندوق جهانی توسعه کلان‌ شهرها می‌تواند در این زمینه چاره ‌ساز باشد، تصریح‌ کرد: این فکر سازنده‌ ای است که امروز مدیران شهری به این نتیجه رسیده ‌اند که با تاسیس این صندوق فرصت ‌های سرمایه ‌گذاری را شناسایی کنند.

پژمان با اشاره به اینکه این صندوق زمینه و شرایط مناسبی را برای مشارکت بخش خصوصی در شهرها فراهم می‌کند، ادامه داد: جمعیت شهرها در همه نقاط جهان به شکل چشمگیری افزایش یافته چنانکه طی سه دهه گذشته جمعیت شهرنشینان ایران نیز از30 درصد به 70 درصد رسیده است.

وی در ادامه وضعیت دیگر شهرهای جهان را در افزایش جمعیت شهرها، مشابه ایران ذکر کرد و گفت: با افزایش جمعیت در شهرها تمرکز اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز افزایش یافته است به طوریکه امروزه شهرها تنها محلی برای سکونت نیست بلکه کانونی حساس و مقتدر برای فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است.

پژمان ادامه داد: رشد شتابان شهرها موجب بروز مشکلات گسترده‌ ای برای مدیریت شهری در تامین زیرساخت‌ های شهر بویژه حمل و نقل، ترافیک، بهداشت و محیط زیست، حاشیه نشینی و بافت فرسوده شده است.

وی افزود: علاوه بر این دامنه خدمات شهری نیز افزایش پیدا کرده است به طوریکه اکنون همه شهروندان خواستار توسعه خدمات به لحاظ کمی و کیفی است.

در این نشست، شهرداران و مسئولان ‌ارشد شهرهای عضو انجمن UCLG - MEWA شامل شهرهایی از کشور ترکیه، لبنان، عربستان، کویت، مالی و کنگو، مدیرعامل صندوق‌ جهانی توسعه شهرها از پاریس و دبیر انجمن شهرهای متحد و دولت‌های محلی دفتر آسیای غربی شرکت دارند.

صندوق جهانی توسعه شهرها، پاییز امسال طی نشست هیئت مدیره انجمن کلانشهرهای جهان "متروپلیس" و سازمان شهرهای متحد و دولت‌ های محلی با تشکیل نخستین جلسه هیئت موسسان آن در شهر بارسلون اسپانیا به طور رسمی کار خود را آغاز کرد.