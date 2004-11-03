آغاز ثبت نام دوره هاي فراگير دانشگاه پيام نور ؛ 16 آبان ماه

به گزارش خبرگزاري مهر ، ثبت نام مقطع كارشناسي دوره هاي فراگير دانشگاه پيام نور در سال 84 از روز شنبه 16 آبانماه آغاز وتا روز پنجشنبه 5 آبانماه در تماي مراكز و واحدهاي دانشگاه در سسراسر كشور انجام مي شود.

براساس اين گزارش ، متقاضيان در استان تهران مي توانند براي ثبت نام به 3 مركز دانشگاه به نشاني 1- خيابان استاد نجات الهي ، خيابان شهيد فلاح پور ، پلاك 35 ، 2- خيابان شهيد مطهري ، خيابان جم، بن بست مدائن و 3 - خيابان پاسداران شمالي ، سه راه اقدسيه ، تنگستان چهارم ، ساختمان تحصيلات تكميلي مراجعه كنند.

گفتني است ، مهلت ثبت نام به هيچ وجه تمديد نخواهد شد.