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۱۳ آبان ۱۳۸۳، ۱۵:۴۷

از سوي دانشگاه پيام نور اعلام شد:

آغاز ثبت نام دوره هاي فراگير دانشگاه پيام نور ؛ 16 آبان ماه

از سوي دانشگاه پيام نور زمان ثبت نام دوره هاي فراگير مقطع كارشناسي دانشگاه پيام نور روز ، 16 آبانماه اعلام شد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، ثبت نام مقطع كارشناسي دوره هاي فراگير دانشگاه پيام نور در سال 84 از روز شنبه 16 آبانماه  آغاز وتا روز پنجشنبه 5 آبانماه در تماي مراكز و واحدهاي دانشگاه در سسراسر كشور انجام مي شود.

براساس اين گزارش ، متقاضيان در استان تهران مي توانند براي ثبت نام به 3 مركز دانشگاه به نشاني 1-  خيابان استاد نجات الهي ، خيابان شهيد فلاح پور ، پلاك 35  ،  2- خيابان شهيد مطهري ، خيابان جم، بن بست مدائن  و 3 - خيابان پاسداران شمالي ، سه راه اقدسيه ، تنگستان چهارم ، ساختمان تحصيلات تكميلي مراجعه كنند.

گفتني است ، مهلت ثبت نام به هيچ وجه تمديد نخواهد شد.

کد مطلب 127073

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