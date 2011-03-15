تصاویری از پنگوئنهای آدلی/ وقتی پرندگان قطبی فیلمبردار می شوند!

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون تحقیقات زیادی بر روی پنگوئنهای امپراتور انجام شده اما شاید به پنگوئنهای "آدلی" توجه کمتری شده است. به همین منظور گروهی از زیست شناسان "موسسه ملی تحقیقات قطبی" در ژاپن به گروهی از جمعیت این پنگوئنهای کوچک یک دوربین ویدیویی وصل کردند تا با تمام لحظات زندگی این پرندگان قطبی آشنا شوند.

سخنگوی این موسسه تحقیقاتی در اولین گزارش خود اظهار داشت: "در این فیلمها مشاهده می شود که این پنگوئنها از روی یخهای شناور به داخل آب شیرجه می زنند، برای یافتن غذا در آب شنا می کنند و بسیاری از صحنه های شگفت انگیز دیگر که ما موفق شدیم با استفاده از این دوربینها به دست آوریم."

دوربینها با چسب ویژه ای به پشت پنگوئنها وصل شدند

هیرویاسو کوماگه، کارشناس این موسسه توضیح داد: "اساساً پنگوئنهای آدلی مدت زیادی از زندگی خود را در تابستان و زیر یخهای دریا سپری می کنند بنابراین برای انسان بسیار سخت است که این پرندگان را در زیستگاه طبیعی آنها رصد کند. بنابراین ما ایده نصب این دوربیها را ارائه کردیم. به این ترتیب خود این پنگوئنها فیلمبردار این فیلم مستند شدند."

این اقدام بخشی از ماموریت ژاپنی تحقیق درباره قطب جنوب است. دوربینهایی که به پنگوئنهای آدلی نصب شدند 21 میلیمتر پهنا، 80 میلیمتر طول و 33 گرم وزن دارند.

یک پنگوئن چاق به داخل آب سر می خورد

براساس گزارش رویترز، این دوربینها با چسبهای ویژه ای به پشت 15 پنگوئن وصل شدند. دوربینها در شرایط عادی در حالت آماده به کار قرار داشتند و به محض اینکه پنگوئنها وارد آب شدند شروع به کار کردند و 90 دقیقه فیلم گرفتند.

در پایان این تحقیقات، از این 15 پنگوئن 14 پنگوئن پیدا شدند و فیلمهای تهیه شده توسط 10 پنگوئن با موفقیت بازیابی شد.

در این تصویر سر پنگوئنی که به سوی یک قطعه یخی شنا می کند دیده می شود

هر چند این فیلم قرار است در ژاپن منتشر شود اما این موسسه برای ارائه اولین گزارش مربوط به نتایج این تحقیقات چند عکس از این فیلمها را ارائه کردند که نشان می دهند یک پنگوئن چاق به زیر آب سر می خورد و پشت سرش یک پنگوئن دیگر درحال شنا است. در تصویر دوم، سر یک پنگوئن دیده می شود.

هیرویاسو کوماگه افزود: "فکر می کنم که احتمالا آنها چندان دوست نداشتند که این دوربینها را با خود حمل کنند به هر حال من نمی دانم که پنگوئنها به چه فکر می کنند!"