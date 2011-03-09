سامانه کاهش مراجعات حضوری دانشجویان راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ملاباشی از راه اندازی سامانه الکترونیکی وزارت علوم در راستای توسعه دولت الکترونیک خبر داد و گفت: در سال 89 به درخواست های 6 هزار نفر متقاضی بورس خارج از کشور بدون مراجعه و تحویل مدارک کاغذی به وزارت علوم، رسیدگی شده است.

وی همچنین افزود: امور رفاهی دانشگاه‌ها طبق مصوبه مجلس تا 20درصد باید به بخش خصوصی واگذار شود.

معاون دانشجویی وزارت علوم گفت: یکی از اقدامات وزارت علوم در سال جاری، تمرکز زدایی و واگذاری اختیارات بیشتر موضوعات مرتبط با اموردانشجویی به دانشگاه ها بود تا ستاد وظیفه اصلی خود را که برنامه ریزی و نظارت است بهتر انجام دهد و از کارهای اجرایی بپرهیزد.