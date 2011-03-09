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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۲۹

سامانه کاهش مراجعات حضوری دانشجویان راه اندازی می شود

سامانه کاهش مراجعات حضوری دانشجویان راه اندازی می شود

معاون دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از راه اندازی سامانه الکترونیکی کاهش مراجعات حضوری دانشجویان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ملاباشی از راه اندازی سامانه الکترونیکی وزارت علوم در راستای توسعه دولت الکترونیک خبر داد و گفت: در سال  89 به درخواست های 6 هزار نفر متقاضی بورس خارج از کشور بدون مراجعه و تحویل مدارک کاغذی به وزارت علوم، رسیدگی شده است.

وی همچنین افزود: امور رفاهی دانشگاه‌ها طبق مصوبه مجلس تا 20درصد باید به بخش خصوصی واگذار شود.
 
معاون دانشجویی وزارت علوم گفت: یکی از اقدامات وزارت علوم در سال جاری، تمرکز زدایی و واگذاری اختیارات بیشتر موضوعات مرتبط با اموردانشجویی به دانشگاه ها بود تا ستاد وظیفه اصلی خود را که برنامه ریزی و نظارت است بهتر انجام دهد و از کارهای اجرایی بپرهیزد. 
کد مطلب 1270732

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