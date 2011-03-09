موج بیداری اسلامی از انقلاب ایران سرچشمه می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد وحدتی صبح چهارشنبه در دومین همایش مدیران کل دفاتر آموزش و پژوهش استانداری‌ های سراسر کشور اظهار داشت: اگر چه پیروزی انقلاب اسلامی، تشکیل حکومت اسلامی و برچیده شدن نظام 2500 ساله شاهنشاهی از جمله ماموریت های انقلاب بود ولی اصلی ترین ماموریت انقلاب بسترسازی برای حکومت جهانی مهدی موعود (عج) است.

وی گفت: بسترسازی برای تحولی که جهان منتظر آن است با رفع موانع امکان پذیر خواهد شد که برای رسیدن به این هدف بهترین الگو، نظام انقلاب اسلامی در ایران است.

رئیس مرکز مطالعات تحقیقات و آموزش وزارت کشور تصریح کرد: بنا بر فرمایش بنیانگذار انقلاب اسلامی خدمت رسانی علی رغم اینکه یکی از وظایف ذاتی مسئولان است نباید آنان را از ماموریت اصلی انقلاب که بسترسازی برای قیام حضرت مهدی (عج) باز دارد.

وحدتی خاطرنشان کرد: برای فراهم آوردن شرایط ظهور نیازی به فتح سرزمین نیست بلکه باید افکار را فتح کرد تا بوسیله آن، زمینه استقبال از اسلام و دین در مردم به وجود آید.

رئیس مرکز مطالعات تحقیقات و آموزش وزارت کشور گفت: تحقق این ماموریت از سه طریق شناخت دوست و دشمن، معرفی الگوی عملی توانمند برای اداره کشورها و ایجاد امید در دل ملت ها امکان پذیر است.

وی افزود: بنیانگذار انقلاب اسلامی با ارائه این سه روش هیمنه دنیای غرب که مدعی حقوق بشر در دنیا بود را شکست و به مردم جهان نشان داد با مدیریت اسلامی می توان دنیا را به بهترین شکل اداره کرد.

رضا عبدالملکی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: تدوین نظام برنامه ریزی و توسعه و توجه به موضوع آموزش و پژوهش از جمله وظایف اصلی دفاتر آموزش و پژوهش استانداری ها است.

وی افزود: سیاست گذاری، راهبری، داشتن نگاه مدبرانه به نیروی انسانی فرهیخته در حوزه آموزش و پژوهش و توجه به فناوری های نوین باید در دستور کار این دفاتر قرار گیرد.

عبدالملکی خواستار ارتباط بیشتر دفاتر آموزش و پژوهش استانداری ها با وزارت کشور شد و اظهار داشت: نیازسنجی و تعیین اولویت های آموزشی خصوصا آموزش های پیش و ضمن خدمت نیز باید مورد توجه مدیران قرار بگیرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی افزود: باید مجموعه نیازهای پژوهشی استان ها شناسایی و با تامین اعتبار لازم نسبت به کاربردی شدن آنها اقدام گردد.

وی همچنین خواستار تدوین بانک اطلاعات آموزشی مدیران جهت تسهیل در برگزاری هرچه بهتر و کاربردی تر شدن دوره های آموزشی شد.

گفتنی است دومین همایش مدیران کل دفاتر آموزش و پژوهش استانداری های سراسر کشور به میزبان استانداری خراسان رضوی به مدت دو روز در مشهد در حال برگزاری است.

