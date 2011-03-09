حسن بختیاری در خصوص افزایش نرخ کرایه اتوبوس‌های شهری در سال آینده در گفتگو با خبرنگار مهر در قم بیان داشت: با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هزینه‌های اتوبوسرانی به نحو فاحشی افزایش یافت که اگر هزینه‌های دیگر را در نظر نگیریم حداقل آیتم افزایش قیمت گازوئیل باید در کرایه اتوبوس‌ها لحاظ می‌شد.



وی خاطرنشان کرد: شورای شهر قم برای اینکه با دولت در اجرای قانون هدفمندی همراهی نماید از زمان اجرای آن تا کنون اجازه افزایش نرخ اتوبوس‌ها در شهر قم را نداده و انتظار شورا این بود که جبران هزینه‌های سوخت توسط استانداری صورت گیرد که این امر تا کنون تحقق پیدا نکرده است.



شهرداری از منابع مالی خود مابه التفاوت افزایش قیمت گازوئیل را جبران می‌کند



بختیاری با اشاره به اینکه تا قبل از اجرای هدفمندی اتوبوس‌های بخش خصوصی گازوئیل را لیتری ۱۶۵ ریال می‌خریدند و در حال حاضر به لیتری ۱۵۰ تومان افزایش یافته است، اظهار داشت: هم اکنون شهرداری قم از منابع داخلی خود هم هزینه‌های سوخت اتوبوس‌های شهرداری و هم بخش خصوصی را تامین می‌کند به این شکل که اتوبوسرانی گازوئیل را به نرخ جدید ۱۵۰ تومان خریده و به نرخ ۱۶۵ ریال به بخش خصوصی می‌دهد.



استان و دولت جبران هزینه‌های سوخت برای اتوبوسرانی را بکند



وی در ادامه با تاکید بر اینکه روند فعلی به صورت طولانی مدت توسط مجموعه سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم قابل اجرا نیست، خاطر نشان کرد: اگر منابع مالی آن توسط استان و دولت تامین شود کرایه‌ها همچنان با نرخ قبلی خواهد بود و افزایشی را نخواهد داشت اما در صورتی که جبران هزینه‌های سوخت نشود قاعدتا بحث افزایش نرخ کرایه اتوبوس‌ها به عنوان یک گزینه در شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.



تصمیمی مبنی بر افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها همزمان با سال جدید وجود ندارد



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم همچنین در خصوص افزایش نرخ تاکسی‌های قم در سال جدید گفت: کرایه‌های تاکسی در قم همزمان با اجرای قانون هدفمندی برابر ابلاغیه دولت ۱۵ درصد افزایش یافت و بنا نیز بر همین امر است و تصمیمی برای افزایش کرایه تاکسی‌ها همزمان با سال جدید وجود ندارد.



وی در خصوص اقدامات تاکسیرانی در این راستا گفت: در راستای جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمت‌ها، تاکسیرانی اقدام به نصب برچسب و بغل نویسی نرخ کرایه‌ها بر روی بدنه تاکسی‌ها نموده است همچنین در همین زمینه بحث ناظران افتخاری تاکسیرانی و همیاران شورا را فعال کردیم که از مدتی قبل کار خود را آغاز کرده‌اند.



فعالیت ۴۰ بازرس افتخاری و همیار شورا برای نظارت بیشتر بر نرخ تاکسی‌ها



بختیاری با اشاره به اینکه در مرحله اول ۴۰ نفر به عنوان بازرسان افتخاری تاکسیرانی و همیاران شورا انتخاب شده‌اند، اظهار داشت: این افرادی به عنوان بازرسان افتخاری با گزینش‌های خاص انتخاب شده‌اند و برای آنان کلاس‌های توجیهی برگزار شده و چگونگی فعالیتشان مشخص شده است تا با فعال شدن آنان بحث نظارت بیشتر را بر مجموعه تاکسیرانی در سطح شهر داشته باشیم.



وی با بیان اینکه عمده تاکسیرانان همکاری لازم با شرکت تاکسیرانی داشته و قوانین را رعایت می‌کنند، خاطر نشان کرد: به منظور نظارت بیشتر در مرحله بعد تعداد بازرسان افتخاری و همیاران شورا افزایش خواهد یافت.



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص آمادگی شهرداری برای اسکان موقت مسافران نوروزی گفت: برای این منظور در ۲ پارک سوار امکانات لازم برای پذیرایی از مسافران دیده شده همچنین می‌توان از ظرفیت مجموعه کمپینگ واقع در میدان ۷۲ تن که شهرداری از سال گذشته آماده کرده است برای اسکان زائران استفاده کرد.



ارائه خدمت به مسافران در قم در حد مطلوبی نیست



وی همچنین به آماده سازی و فراهم آوردن امکانات حداقلی در بوستان‌های غدیر، معصومیه و پارک‌های اطراف شهر اشاره کرد و افزود: امکانات برای پذیرایی حداقلی از مسافران در بوستان‌های قم فراهم است اما باید بپذیریم که وضعیت ارائه خدمت برای مسافران در شهر قم در حد مطلوبی نیست.



بختیاری با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم برای این کار هنوز کامل نشده است، خاطر نشان کرد: این کار نیازمند این است که همه دستگاه‌های درگیر در اداره شهر با یکدیگر کمک و همکاری لازم را انجام دهند تا شاهد ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای پذیرایی از مهمانان و عمل به وظیفه خود در جهت خدمت رسانی به آنان باشیم.

