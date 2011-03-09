استفاده از پتانسیلهای دامپروری شهربابک ضروری است

غلامرضا کافی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: شهربابک با دارا بودن محصولات خوب کشاورزی و فراورده های دامی پتانسیل های خوبی در این بخش دارد و نیازمند توجه بیشتر مسئولین استانی است.

وی تصریح کرد: وجود دامداری بزرگ ده موسی و مجتمع گاو شیرده بنه از جمله این پتانسیل ها هستند که در تولید شیر و ماست با طعم ویژه در این شهرستان و استان تاثیر گذارند.

این مسئول افزود: در این شهرستان همچنین استخر پرورش ماهی قزل آلا در مجموعه دانشگاه آزاد واحد شهربابک و مزرعه گیاهان دارویی به صورت فعال وجود دارد.

وی لزوم توجه به توسعه صنایع کشاورزی را در این شهرستان خواستار شد و گفت: با توجه به تولید شیر زیاد در این شهرستان و مرغوبیت محصول نیاز به توسعه صنایع کشاورزی در شهربابک الزامی است تا دامداران و تولید کنندگان مواد لبنی بتوانند نسبت به تولید بیشتر و حتی ایجاد اشتغال کمک کنند.

وی افزود: باید تسهیلات مورد نیاز دامداران و کشاورزان برای طرح های توسعه ای در این دو بخش در اختیار آنان قرارگیرد.

کافی از دیگر طرح های کشاورزی شهربابک را طرح آبیاری قطره ای و همچنین انتقال آب خاتون آباد ذکر کرد و گفت: در این شهرستان کارهای خوبی در حوزه کشاورزی در حال انجام است.