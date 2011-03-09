92 درصد تعهد اشتغال پایدار گلستان محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت ظهر چهارشنبه در کارگروه اشتغال استان افزود: همچنین 123 درصد از مجموع 16 هزار و 617 شغل تعهد شده در بخش مسکن و شهرسازی نیز محقق شد.

وی اظهار داشت: تحقق 123 درصدی این تعهد به دلیل شدت یافتن فعالیت بخش مسکن مهر در استان است، بطوری که رتبه گلستان در مسکن مهر از 29 در سال گذشته به رتبه 13 در سالجاری رسید.

استاندار گلستان اعلام کرد: در ماههای پایانی سال 89 و با ارزیابی های انجام شده می توان گفت خطا و انحراف در آمار اشتغالزایی استان تک رقمی است.

قناعت افزود: استان گلستان جزو معدود استانهای کشور بود که قبل از کمیته ارزیابی و نظارت کشور دست به ارزیابی خود زد.

وی ادامه داد: تشکیل 12 جلسه کارگروه اشتغال به این معناست که این موضوع برای استان اهمیت ویژه و حیاتی دارد و اطمینان می دهم که آمار ارائه شده واقعی است.

استاندار گلستان یادآورشد: کمیته ارزیابی استان به دلیل موفقیت در کار خود از سوی وزارتخانه به استانهای همجوار رفت و کار ارزیابی و نظارت را انجام داد.



استاندار گلستان اظهار داشت: طبق برنامه ریزی های انجام شده بناست که میزان بیکاری در کشور تا سال 92 به حدود چهار درصد برسد و با توجه به فارغ التحصیل شدن سالانه یک میلیون و 200 هزار نفر تا سال 92 به شش میلیون فرصت شغلی نیاز خواهد بود.



وی تصریح کرد: پیش بینی می شود با توجه به هدفمند شدن یارانه ها در کشور، مسئله اشتغال به نقطه مطلوبی برسد.



قناعت با اظهار رضایتمندی از فعالیت بانکهای استان گفت: بانکهای استان همراهی خوبی داشتند و انتظار اینست که در سال 90 نیز این همراهی بیشتر و پررنگتر شود.