140 نقاشی بر دیوار های شهر مشهد نقش می بندد

هادی مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، اظهار داشت:‌ نقاشی دیواری به کالبد شهر و زنده بودن فضای شهری کمک می کند و نقش ویژه ای در آرامش روانی مردم دارد.

وی افزود: با توجه به فعالیت هایی که در قالب ستاد استقبال از بهار، به منظور فضاسازی شهر برای داشتن بهاری زیبا توسط هنرمندان مشهدی انجام شده،‌ نقاشی دیواری نیز جایگاه خاصی پیدا کرده است.

وی خاطر نشان کرد: دوهزار و 500 متر مربع از نقاشی های دیواری که ویژه ایام نوروز در شهر نقش خواهند بست در سطح یک هستند و بر روی دیوارهای مرتفع ترسیم شده و ماندگاری بالایی دارند.

مدیر امورهنری شهرداری ادامه داد: شش هزار متر مربع نقاشی دیواری نیز در سطح 2 و بر روی دیوارهای معابر با ارتفاع کمتر انجام می شود.

مظفری خاطر نشان کرد: ‌موضوعات نقاشیهای دیواری متناسب با مکانهای نقش بستن آنها تغییر می کند و به عنوان مثال در ورودی های شهر مشهد موضوعی خاص نقش می بندد و دیوارهای حوالی حرم مطهر نیز با مضامین ویژه و هماهنگ با شرایط انتخاب شده اند.

دانشجویان و هنرمندان مشهدی امسال طی فراخوان شهرداری زیباسازی فضاهای شهری مشهد را به عهده گرفته اند.