شعرهای طلاب و دانشجویان نیازمند پژوهشی اجتماعی است

سینا علی‌محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مهمترین ویژگی ادبیات دانشجویی را باید در رویکرد به مسائل اجتماعی و گاه سیاسی جستجو کرد گفت : شاید بررسی آثار این دو گروه تاثیرگذار در جامعه بتواند منظومه ای از تفکر ، جهت گیری های اجتماعی ، فرهنگی و حتا سیاسی آنها را تبیین کند که در شرایط فعلی انجام این پژوهش محتوایی قطعاً در تصمیم گیری‌ها و برنامه ریزی‌های مدیران دانشگاهی نقش مثبتی می تواند داشته باشد.



این شاعر و روزنامه نگار ادامه داد : در واقع آنچه امروز در این کنگره مطرح می شود تنها چند شعر نیست بلکه آینه ای است از باورها و تفکرات دوگروه جوان ، پر انرژی و تاثیرگذار جامعه که پیراهنی از کلمات بر تن کرده است و در واقع رنگین کمانی شاعرانه از رخدادهای جامعه است.



وی همچنین با اشاره به فرم و قالب های شعری که توسط طلاب و دانشجویان مورد استفاده قرار گرفته است تاکید کرد : از نظر فرم هم یک نکته قابل تامل است این که گاهی شعر دانشجویی را شعری صرفا آوانگارد ، پیشرو و جسور معرفی می کنند و در مقابل آثار طلاب را بیشتر سنتی و کلاسیک می شناسند در حالی که خوانش کامل آثاری که در این جشنواره چه از سوی دانشجویان و چه طلاب ارائه شده است گواهی می کند که قالب های سنتی همراه با نو آوری و خلاقیت در کنار قالب های نو و مدرن دوشاودش هم حرکت می کنند و توانسته اند برآیندی متعادل از ادبیات امروز ایران در حوزه و دانشگاه به نمایش در آورند.



علی‌محمدی شعر دانشجویی را یکی از زیر شاخه های تنومند و جدی شعر جوان دانست که گاه در حد یک جریان مستقل به آن می پردازند و گفت : نام و جایگاه دانشجو در کشور ما از گذشته با نوعى اعتبار فرهنگى همراه بوده است شاید از همین روست که با یک بررسی اجمالی در فعالیت های فرهنگی هنری دانشگاه ها می توان دریافت که نخستین و مهمترین رسانه و تریبونی که حضور فرهنگی و اجتماعی دانشجویان را در خود منعکس می کند ادبیات است که گاه تبدیل به فرصتی برای گفتمان‌های انتقادی - سیاسی هم می شود‌.



داور نخستین کنگره شعر دانشجویان و طلاب سراسر کشور تاکید کرد : ادبیات دانشجویى، ادبیات پرسشگرى در حوزه نقد عمومی جامعه است و به هیچ عنوان سفارش‌پذیر هم نیست و شاید از همین رو است که وقتی مدیران فرهنگی دانشگاه ها به این نتیجه می رسند که بعد از چند سال جشنواره ای ادبی در سطح ملی را در دانشگاه ها احیا کنند موضوع" آزاد " را برای آن بر می گزینند.