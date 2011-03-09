دانشکده نفت دانشگاه سمنان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، علی خیرالدین بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان گفت: احداث این دانشکده با حضور مسئولان وزارت نفت و علوم و تحقیقات و فناوری آغاز می شود.

وی با اشاره به اینکه احداث این دانشکده با زیربنای سه هزار و 840 مترمربع و هزینه 28 میلیارد ریال احداث می شود، گفت: در پردیس علوم و فناوری های نوین دانشگاه سمنان سه دانشکده دیگر نیز ایجاد می شود.

به گفته وی، مجوز ایجاد دانشکده های نانو فناوری، بیوفناوری و مهندسی هوا و فضا از شورای گسترش آموزش عالی اخذ شده است.

وی با اشاره به افتتاح کوی اساتید دانشگاه سمنان با حضور مسئولان وزارت علوم گفت: پردیس علوم و فناوریهای نوین دانشگاه سمنان در زمین 200 هکتار جنب پارک علم و فناوری ایجاد می شود.

به گفته وی، کوی اساتید دانشگاه سمنان 24 واحدی شامل 16 واحد دو خوابه 90 متری و هشت واحد یک خوابه 50 متری است که در پنج طبقه با زیربنای دو هزار و 700 مترمربع احداث شده است.

رئیس دانشگاه سمنان گفت: این طرح شامل سالن بدنسازی، سالن اجتماعات، سرایداری، رستوران و بوفه است که با هزینه 15 میلیارد و 500 میلیون ریال احداث شده است.