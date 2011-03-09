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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۲۰

در جلسه علنی صبح امروز؛

مجلس با اختصاص 1100 میلیون دلار از ذخیره ارزی به مناطق محروم موافقت کرد

مجلس با اختصاص 1100 میلیون دلار از ذخیره ارزی به مناطق محروم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختصاص 1100میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی به مناطق محروم موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، طرح دوفوریتی اصلاح ردیف یک جزء "ع" بند 3 ماده واحده قانون بودجه سال 89 کل کشور را  با وجود مخالفت دولت تصویب کردند.

براین اساس ماده واحده این طرح دو فوریتی با 165 رای موافق، 16 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن تصویب شد.
 
براساس این مصوبه مجلس، بخشی از اعتبارات عمرانی استان‌ها که از محل دو درصد نفت و گاز برای اقتصاد به مناطق نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته استان‌ها منظور شده، از حالت درآمد - هزینه‌ای خارج و مبلغ هزار و 100 میلیارد تومان برداشت از حساب ذخیره ارزی برای اختصاص به مناطق محروم و تولید کننده نفت و گاز به سقف درآمد عمومی اضافه شده و عدد متناظر ریالی آن در سقف درآمدهای استانی نیز منظور می‌شود.
 
کد مطلب 1270743

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