"قتل اساسی" چهار جایزه سینمای لهستان را به دست آورد

به گزارش مهر، به نقل از پایگاه اینترنتی سینمای اروپا در سیزدهمین دوره جوایز سالانه ایگل فیلم "قتل اساسی" چهار جایزه بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین موسیقی متن (پاول میکیتین) و بهترین تدوین (پکا لمهنی و ماسیژ پاولینسکی) را به خود اختصاص داد.



"قتل اساسی" سال گذشته دو جایزه ویژه هیئت داوران و بازیگر مرد جشنواره ونیز را به خود اختصاص داده بود. اسکولیموفسکی که از فیلمسازان به نام سینمای لهستان است پس از17 سال کناره‌گیری از سینما در سال 2008 با فیلم "چهار شب با آنا" به فعالیت در عرصه فیلمسازی بازگشت. "قتل اساسی" دومین فیلم اسکولیموفسکی پس از سال‌ها حاشیه‌نشینی بوده است.



آکادمی فیلم لهستان همچنین چهار جایزه فنی را به فیلم "ونیز" ساخته یان یاکوب کولسکی اهدا کرد. "ونیز" در رشته‌های بهترین فیلمبرداری، طراحی صحنه، طراحی لباس و صدابرداری را به دست آورد. فیلم "همه چیزهایی که آنها را دوست دارم" ساخته یاسک بورچوچ نیز سه جایزه گرفت. این فیلم به سه جایزه بهترین فیلمنامه، فیلم برگزیده تماشاگران و کشف سال را دریافت کرد.

جایزه ایگل بهترین بازیگر زن به اورسولا گرابوفسکا برای بازی در فیلم "جوآنا" ساخته فلیکس فالک تعلق گرفت. روبرت ویکیه ویچ هم برای نقش‌آفرینی در فیلم "رز کوچک" ساخته یان کیداوا بلونسکی برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد شد.



فیلم "نویسنده پشت پرده" به کارگردانی رومن پولانسکی هم جایزه بهترین فیلم اروپایی را به دست آورد.