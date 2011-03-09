بخشهای تخصصی بیمارستان آیت الله موسوی زنجان راه اندازی می شود

اسماعیل رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان از کسب گواهی تعهد به تعالی در بخش سلامت توسط مرکز آموزش درمانی آیت الله موسوی خبر داد و افزود: بیمارستان آیت الله موسوی شهر زنجان از بیمارستانهای تخصصی شمالغرب کشور است.

وی افزود: مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی آیت الله موسوی زنجان به عنوان یکی از اولین مراکز بزرگ استان و مرکز شمالغرب کشور و نماد توسعه و تلاش بی شائبه همکاران این مرکز، موفق به دریافت گواهی تعهد به تعالی سال 1389در بخش سلامت (جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی) شد.

وی ادامه داد: اجرای جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی از سال 1382، این امکان را فراهم کرده‌است که بسیاری از سازمان‌های ایرانی با مدل تعالی سازمانی آشنا شده و از آن به عنوان ابزاری برای اعمال روش‌های نوین مدیریتی در سازمان خود استفاده کنند.

رحمانی افزود: حضور فعال سازمان‌ها در فرایند جایزه ملّی بهره‌وری و تعالی سازمانی نشانگر این است که سازمان‌های برتر ایرانی قصد دارند تا خود را با دیگر سازمان‌ها مقایسه کنند تا به این ترتیب گام‌های بلندتری را در مسیر تعالی برداشته و ضمن افزایش توان رقابتی، بر پایداری سازمان خود افزوده و در تحقق اهداف سازمانی به موفقیت‌های بیشتری دست یابند.

مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان، ایجاد فضای رقابتی برای تعالی سازمان‌ها تشویق سازمان‌ها برای انجام عملیات خود ارزیابی و شناخت نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود و ایجاد فضای لازم برای تبادل تجربیات موفق سازمان‌ها از اهداف مهم اعطای این گواهی نامه عنوان کرد.



رحمانی افزود: کلیه سازمان‌ها و بنگاه‌های ایرانی که در زمینه‌های مختلف فعالیت می‌کنند، می‌توانند متقاضی این جایزه باشند.

رحمانی ادامه داد: این جایزه به تفکیک در پنج بخش "ساخت و تولید"، "خدمات"، "بهداشت، درمان و سلامت"، "آموزش" و "عمومی" به اجرا در می‌آید هر یک از بخش‌‌های پنج گانه فوق نیز می‌توانند در دو گروه "سازمان‌‌های کوچک و متوسط" و "سازمان‌های بزرگ" تقسیم بندی ‌شوند که متناسب با تعداد کارکنان آنها این تقسیم‌بندی صورت می‌پذیرد.



وی افزود: سازمان‌های با تعداد کارکنان 150 نفر یا بیشتر در گروه سازمان‌های بزرگ و سازمان‌های با تعداد کارکنان کمتر از 150 نفر، در گروه سازمان‌های کوچک و متوسط قرار می‌گیرند. ملاک محاسبه تعداد کارکنان، میانگین شاغلین سازمان در سه ماهه اول دوره اعطای جایزه است.

سازمان‌های متقاضی جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی، متناسب با فعالیت خود در یکی از پنج گروه فوق الذکر مورد ارزیابی قرار گرفته و با یکدیگر مقایسه می‌شوند.