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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۱۲

بخشهای تخصصی بیمارستان آیت الله موسوی زنجان راه اندازی می شود

بخشهای تخصصی بیمارستان آیت الله موسوی زنجان راه اندازی می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان گفت: راه اندازی تمام مراکز تخصصی برای بیمارستان تخصصی آیت الله موسوی شهر زنجان در نظر گرفته شده است که در حال حاضر نیز بسیاری از این مراکز راه اندازی شده اند.

اسماعیل رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان از  کسب گواهی تعهد به تعالی در بخش سلامت توسط مرکز آموزش درمانی آیت الله موسوی خبر داد و افزود: بیمارستان آیت الله موسوی شهر زنجان از بیمارستانهای تخصصی شمالغرب کشور است.
 
وی افزود: مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی آیت الله موسوی زنجان به عنوان یکی از اولین مراکز بزرگ استان و مرکز شمالغرب کشور و نماد توسعه و تلاش بی شائبه همکاران این مرکز، موفق به دریافت گواهی تعهد به تعالی سال 1389در بخش سلامت (جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی) شد.
 
وی ادامه داد: اجرای جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی از سال 1382، این امکان را فراهم کرده‌است که بسیاری از سازمان‌های ایرانی با مدل تعالی سازمانی آشنا شده و از آن به عنوان ابزاری برای اعمال روش‌های نوین مدیریتی در سازمان خود استفاده کنند.
 
رحمانی افزود: حضور فعال سازمان‌ها در فرایند جایزه ملّی بهره‌وری و تعالی سازمانی نشانگر این است که سازمان‌های برتر ایرانی قصد دارند تا خود را با دیگر سازمان‌ها مقایسه کنند تا به این ترتیب گام‌های بلندتری را در مسیر تعالی برداشته و ضمن افزایش توان رقابتی، بر پایداری سازمان خود افزوده و در تحقق اهداف سازمانی به موفقیت‌های بیشتری دست یابند. 
 
مشاور رئیس دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان،  ایجاد فضای رقابتی برای تعالی سازمان‌ها  تشویق سازمان‌ها برای انجام عملیات خود ارزیابی و شناخت نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود و  ایجاد فضای لازم برای تبادل تجربیات موفق سازمان‌ها از اهداف مهم اعطای این گواهی نامه عنوان کرد.

رحمانی افزود:  کلیه سازمان‌ها و بنگاه‌های ایرانی که در زمینه‌های مختلف فعالیت می‌کنند، می‌توانند متقاضی این جایزه باشند.
 
رحمانی ادامه  داد:  این جایزه به تفکیک در پنج بخش "ساخت و تولید"، "خدمات"، "بهداشت، درمان و سلامت"، "آموزش" و "عمومی" به اجرا در می‌آید هر یک از بخش‌‌های پنج گانه فوق نیز می‌توانند در دو گروه "سازمان‌‌های کوچک و متوسط" و "سازمان‌های بزرگ" تقسیم بندی ‌شوند که متناسب با تعداد کارکنان آنها این تقسیم‌بندی صورت می‌پذیرد.

وی افزود:  سازمان‌های با تعداد کارکنان 150 نفر یا بیشتر در گروه سازمان‌های بزرگ و سازمان‌های با تعداد کارکنان کمتر از 150 نفر، در گروه سازمان‌های کوچک و متوسط قرار می‌گیرند. ملاک محاسبه تعداد کارکنان، میانگین شاغلین سازمان در سه ماهه اول دوره اعطای جایزه است.
 
سازمان‌های متقاضی جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی، متناسب با فعالیت خود در یکی از پنج گروه فوق الذکر مورد ارزیابی قرار گرفته و با یکدیگر مقایسه می‌شوند.
کد مطلب 1270745

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