به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه ‌اطلاع‌رسانی هاشمی رفسنجانی، بیش از 60 نفر از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری شب‌ گذشته با حضور در محل دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی دیدار کردند.

در این دیدار آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با تشکر صمیمانه از حضور اعضای خبرگان رهبری و سخنان محبت‌آمیز و ابراز لطف جمعی از اعضای مجلس خبرگان نسبت به خود گفت: باید از آیت‌الله مهدوی‌کنی تشکر کنیم که با وجود کسالت، این مسئولیت را با محبت پذیرفتند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دیدار همچنین با اشاره به سخنان آیت‌الله طباطبایی‌نژاد امام جمعه اصفهان و آیت‌الله نعیم‌آبادی در مجلس خبرگان رهبری درباره برخی حرکت‌های افراطی، تصریح کرد: متأسفانه روش ضدارزشی و زشتی توسط گروهی افراطی در بعضی مناطق در برخورد با برخی روحانیون انجام می‌شود و می‌گویند آن‌گونه که ما فکر می‌کنیم، ائمه جمعه هم باید همان‌گونه بیاندیشند و خلاف سخنان آنان سخنی نگویند.

وی افزود : هرچند ریاست مجلس خبرگان رهبری که جمعی از بزرگان در آن حضور دارند، موجب افتخار است ولی مایل بودم پس از چندین دوره مسئولیت در هیئت رئیسه، فردی مانند آیت‌الله مهدوی‌کنی که شخصیتی مبارز، عالم و متقی هستند و با هم هم‌رزم در مبارزه و زندان بودیم این مسئولیت را بپذیرند و امیدواریم امور خبرگان به نحو بهتری انجام شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: خوشبختانه رهبر معظم انقلاب، دستور برخورد با افراطیون خاطی را که خارج از قانون، اقدام به توهین و افترا می‌کنند، صادر کرده‌اند و امیدواریم این پدیده زشت و مضر در کشور متوقف شود البته نقد و انتقاد کار پسندیده‌ای است ولی افترا و هوچی‌گری و تهمت‌زدن آن هم به بهانه دفاع از ارزش‌ها و اسلام مذموم است.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط حساس بین‌‌المللی و عمق کینه و دشمنی استکبار جهانی با جمهوری اسلامی ایران، بهانه‌جویی‌های آنان درخصوص مسائل هسته‌ای و بهانه‌جویی‌های مغرضانه سیاسی، اظهار داشت: آنها دائماً در حال توطئه و دشمنی علیه ایران هستند و نمی‌خواهند نظام مستقل جمهوری اسلامی ایران در اهداف اسلامی و انسانی خود موفق باشد.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی ایجاد تفرقه و تشتت در کشور مشکل‌ساز بوده و حفظ و تقویت انسجام و وحدت، تضمین‌کننده صیانت از نظام و دستاوردهای آن است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ سرمایه‌های انرژی، اقتصادی و معدنی کشور دانست و تاکید کرد: حفظ تولید در بخش‌های کشاورزی، صنعت، دامپروری صیادی و سایر زمینه‌ها نیازمند حمایت بیشتر در ادامه اجرای این طرح است تا به این بخش صدمه‌ای وارد نشود.

سایت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در ادامه خبر خود آورده است که در ابتدای این دیدار آیات و حجج‌الاسلام دری نجف‌آبادی، سلیمانی، اسلامی، نعیم‌آبادی، قرشی، طباطبایی، شاهرودی، جباری، وافی، شفیعی و امامی کاشانی با تشکر از اقدام ارزشمند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در جلسه روز گذشته خبرگان و جلوگیری از فتنه جدیدی که مغرضان برای ایجاد تفرقه در نهاد مقدس خبرگان طراحی کرده بودند، حرکت وی را همانند حرکت‌های تاریخ‌ساز بزرگان دین اسلام خواندند و تأکید کردند: با توجه به سابقه دیرینه مبارزاتی و سعه‌صدر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تمام دوران پیش و پس از انقلاب، چنین اقدامی از وی را دور از انتظار نمی‌توان دانست.

تنی چند از این آیات، با اشاره به رواج برخی بداخلاقی‌ها و هتک حرمت بزرگان در جامعه، اقدامات افراطی بعضی ناآگاهان را سم مهلک برای حیات نظام اسلامی ایران دانستند و گفتند: تمام دلسوزان نظام، به‌خصوص روحانیت معظم، خبرگان جامعه و ائمه جمعه و جماعات باید با هوشیاری در مقابل اقداماتی که هدم و ضربه به روحانیت را هدف قرار داده‌اند، بایستند و با آگاهی و اطلاع‌رسانی، افراطیون را به حاشیه برانند.

خبرگان ملت در پایان خواستار حضور استوار و پا به جای آیت‌الله هاشمی رفسنجانی کمافی‌السابق در مجلس خبرگان رهبری و سایر عرصه‌های نظام و انقلاب شدند.

