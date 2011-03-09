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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۴۰

توزیع تخم مرغ با قیمت مصوب در مشهد آغاز شد

توزیع تخم مرغ با قیمت مصوب در مشهد آغاز شد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی گفت: به منظور تنظیم بازار توزیع تخم مرغ با قیمت مصوب در 65 واحد صنفی و میادین میوه و تره بار مشهد آغاز شد.

علی صفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهارداشت: برای تعدیل قیمت تخم مرغ در بازار این کالا به قیمت مصوب 1950 تومان عرضه می شود.

وی افزود: این کالا در واحد های صنفی منتخب و مراکز عرضه سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری مشهد توزیع می شود.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی اظهار داشت: با اجرای طرح تنظیم بازار تخم مرغ، منافع تولید کننده و مصرف کننده همزمان تامین شده است.

صفرزاده گفت: رعایت قیمت فوق الزامی بوده و شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف، مراتب را جهت پیگیری و برخورد قانونی از طریق تلفن 124 ستاد خبری سازمان بازرگانی خراسان رضوی اعلام نمایند.

واحدهای صنفی عرضه کننده تخم مرغ 1950 تومانی با نصب پرده در محل مشخص می شوند.
 

کد مطلب 1270747

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