توزیع تخم مرغ با قیمت مصوب در مشهد آغاز شد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی گفت: به منظور تنظیم بازار توزیع تخم مرغ با قیمت مصوب در 65 واحد صنفی و میادین میوه و تره بار مشهد آغاز شد.