توزیع تخم مرغ با قیمت مصوب در مشهد آغاز شد

علی صفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهارداشت: برای تعدیل قیمت تخم مرغ در بازار این کالا به قیمت مصوب 1950 تومان عرضه می شود.
وی افزود: این کالا در واحد های صنفی منتخب و مراکز عرضه سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری مشهد توزیع می شود.
رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی اظهار داشت: با اجرای طرح تنظیم بازار تخم مرغ، منافع تولید کننده و مصرف کننده همزمان تامین شده است.
صفرزاده گفت: رعایت قیمت فوق الزامی بوده و شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف، مراتب را جهت پیگیری و برخورد قانونی از طریق تلفن 124 ستاد خبری سازمان بازرگانی خراسان رضوی اعلام نمایند.
واحدهای صنفی عرضه کننده تخم مرغ 1950 تومانی با نصب پرده در محل مشخص می شوند.
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