حمیدرضا خوشدلی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: شش غرفه در این عمارت برای عرضه صنایع ‌دستی زنان هنرمند استان اختصاص می‌یابد.

وی ادامه داد: حداقل 12 هنرمند می‌توانند در غرفه‌های پیش بینی شده در این عمارت آثار خود را در معرض دید و فروش بگذارند.

خوشدلی با اشاره به اینکه دو هنرمند از شرکت مادرتخصصی صنایع‌دستی زنجان به این نمایشگاه دعوت شده‌اند، ادامه داد: دو هنرمند نیز از شرکت گلگشت بانوان زنجان در عمارت دارایی مستقر خواهند شد.

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: صنعتگران رشته‌های ملیله کاری و حکاکی روی فلز نیز از دیگر شرکت کنندگان این نمایشگاه صنایع‌دستی هستند.

خوشدلی با تاکید بر اینکه در ایام نوروز گردشگران بسیاری از این بنای تاریخی در زنجان بازدید می کنند افزود: از هنرمندان هیچگونه هزینه ای برای حضور در این غرفه های نوروزی دریافت نمی شود.