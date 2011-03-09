آئین گل مالی ثبت معنوی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، لرستان به عنوان یکی از نخستین سکونتگاههای انسان دارای فرهنگ و تمدنی غنی با آئین های ویژه ای است که هرکدام دارای قدمت تاریخی هستند.

این در حالیست که به گفته رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان هم اکنون کار ثبت معنوی آئین ها بومی لرستان در دستور کار قرار دارد.

آئین خون بس ثبت معنوی می شود

محمد رحمدل در این رابطه در سخنانی با اشاره به در جریان بودن ثبت معنوی آئین "خون بس" استان لرستان، عنوان کرد: این آئین در دومین شورای ثبت کشور جلسه مقدماتی آن برگزار و مطرح شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه برای ثبت این آئین نیاز به هماهنگی با ارگانهای دیگر بود ثبت نهایی این آئین در انتظار استعلام از این دستگاهها است.

"خون بس"، تسلیم مرگ در مقابل قلوب پاک

این مسئول با اشاره به استقبال از طرح مقدماتی این آئین، یادآور شد: با توجه به پیگیرهای صورت گرفته از سوی معاونت حفظ و احیا سازمان میراث فرهنگی به زودی کار ثبت معنوی آئین خون بس لرستان انجام خواهد شد.

رحمدل با یادآوری اینکه استان لرستان دارای آئین های معنوی زیادی است، گفت: این آئین ها هرکدام معنا و زیباییهای خاص خود را دارند.

"خون بس"، تجلی فرهنگ صلح و سازش در لرستان

خون صلح یا خون بس از آیین‌های دیرین مردم استان لرستان است که با وساطت ریش سفیدان و معتمدان موجب فراهم آمدن زمینه گذشت اولیای دم مقتول از قاتل می‌شود و به عبارت دیگر انسانی به آغوش خانواده اش بر می‌گردد و از سوی دیگر باعث از بین رفتن کدورت‌ها می‌شود.

در آیین خون بس رسم بر این است که گروهی از خیرخواهان، قاتل کفن پوش را در سایه یک جلد کلام الله مجید و با یک قبضه چاقو همراهی می‌کنند و به نشانه اعتذار و با حالت تضرع به سمت اولیا دم می‌روند به این مفهوم که یا قاتل را به عظمت کلام الله مورد بخشش قرار دهید و یا با کارد او را قصاص کنید و اولیا دم با بوسیدن کلام الله مجید خصلت بزرگ منشی خود را به نمایش می‌گذارند و مراسم با صلوات حاضران به پایان می‌رسد.

مراسم خون بس خود نشانی از احترام مردم لرستان به سنت های نبوی و اسلامی به ویژه جایگاه ویژه عفو و بخشش است و همواره این مراسم تجلیگاه بزرگ منشی و جوانمردی مردمان لر بوده است.

مراسم حسنه خون بس یا "خون صلح" در روزمرگی امروزین زندگی بشر انسان را با عطری پیوند می دهد که لبالب از شمیم خوش گذشت و عفو است، سنتی که ریشه در تاریخ قوم بزرگ لر دارد و آموزه های دین مبین اسلام به آن جانی دوباره بخشیده است.

پرونده ثبت معنوی آئین "گل مالی" تهیه شد

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان همچنین از ثبت معنوی آئینهای دهه محرم در لرستان خبر داد و بیان داشت: این آئین ها از جمله آئین سنتی "گل مالی" منحصر به استان لرستان است.

آئین "گل مالی"

رحمدل با اشاره به تفاوت در جزئیات برگزاری این آئین در شهرستانهای مختلف استان، بیان داشت: پرونده ثبت معنوی آئین های دهه محرم لرستان از جمله گل مالی نیز تهیه شده و در حال پیگیری است.

آئین "گل مالی" حسرت بی پایان مردمان لر در غم حسین(ع)

آئین خاص گل مالی در لرستان دارای چند مرحله است که از روز هفتم محرم که به روز " تراش عباس" موسوم است، شروع می شود.در روز هفتم محرم همه عزاداران حسینی به حمام رفته و پس از اصلاح سرو صورت و نظافت کامل، لباسهای تمیز می پوشند که این روز را "تراش عباس" می نامند.

از این روز به بعد، عده ای برای افروختن آتش در صبح عاشورا به جمع کردن و گردآوری هیزم در سطح شهر می پردازند تا اگر در روز عاشورا برف و باران ببارد و احیانا هوا سرد باشد عزادارانی که درگِل می افتند (مراسم گِل افتادن) از سرما حفظ شوند.

در روز تاسوعا نیز عزاداران خاک نرم و مخصوصی بنام گل باغچاله (گل رس) را محیا کرده و در میدانهای بزرگ و کوچک که معمولا با آجر چینی در جلوی خیمه ها و تکیه های شهر درست می شود می ریزند و در روز عاشورا این خاک را با گلاب مخلوط کرده و گل روز عاشورا را محیا می کنند.

شروع روز عاشورا در اولین ساعات روز صدای ساز و دهل با نوای سوزناک و غم انگیزی موسوم به نوای "چمریونه" عزاداران حسینی را به حضور در دستجات و هیئات عزاداری دعوت می کند.

عزاداران فراخوانده شده با حضور در تکیه های محله و "گل مالی " کردن خود گرد آتش می ایستند تا از سرما محفوظ مانده و شروع به سینه زنی و عزاداری می کنند.

مراسم علم گردانی در خرم آباد دارای قدمتی دیرینه است و شاید حزن انگیز ترین بخش این آیین را بتوان آخرین مرحله آن که در لرستان که به سنت "طوق اشگس" معروف است دانست.

طوق نمادی است از علم حضرت ابوالفضل (ع) (علمدار کربلا) که در عزاداری های مرسوم در برخی از نقاط استان برافراشته نگه داشته می شود و سنتی موسوم به "علم برداری" یا "علم گردانی" نیز در این زمینه مرسوم است.

علمی که هیئات عزاداری لرستان در طول روز عاشورا در پیشاپیش هیئت خود به حرکت در می آورند تا ظهر عاشورا به وسیله عزاداران حاجتمند حمل شده و در نهایت در پایان ظهر عاشورا به نشانه افتادن علم حضرت عباس (ع) قسمت های مختلف آن از هم جدا می شود که در اصطلاح به این عمل "طوق اشگس" می گویند.

ثبت آئین "چهل منبری" در دستور کار است

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان همچنین از ثبت معنوی آئین "چهل منبری" خبر داد . بیان داشت: این آئین نیز با پیگیرهای انجام شده در حال ثبت است و در شورای بعدی ثبت معنوی تعیین تکلیف خواهد شد.

آئین "چهل منبری"

چهل منبری یکی از آداب و رسومی است که در شهرهای مختلف لرستان به ویژه در خرم آباد و بروجرد در روز تاسوعا انجام می شود و به نوعی می توان این آیین را پیوندی ناب از اندوه و حاجت دانست.

در روز تاسوعا برخی از بانوان بروجردی در عزای سید الشهدا و به نشانه همراهی با یگانه بانوی صبر با پاهایی برهنه و صورت پوشیده در سطح شهر به راه می افتند و با زمزمه ذکر و مناجات چهل شمع را در چهل منبر عزای حسین به نیت برآورده شدن حاجت روشن می کنند.

در این آئین هر کس که حاجتی دارد با پای پیاده و نقاب بر رو 40 شمع را در 40 سقاخانه یا حسینه روشن می کند و تا سال آینده به انتظار برآورده شدن حاجتش می نشیند.

بانوان در ادای این سنت از ابتدای حرکت خود تا پایان روشن کردن آخرین شمع در منبر و مراسم عزاداری چهلم روزه سکوت می گیرند و تنها با ذکر مصیبت کربلا و دعا و مناجات در مسیر حرکت می کنند.

بانوان لرستانی در آخرین حسینه یا سقاخانه آخرین شمع خود را روشن می کنند و با برداشتن یک شمع از آن منبر به انتظار برآورده شدن حاجت خود تا تاسوعای آینده می مانند.

ثبت معنوی سقاخانه های بروجرد انجام می شود

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان همچنین از ثبت معنوی سقاخانه های بروجرد و آئین های مربوط به آن خبر داد و بیان داشت: مراسم سقاخانه های بروجرد یکی از مراسم های منحصر به فرد است که در این شهرستان برگزار می شود.

سقا خانه های بروجرد

رحمدل خاطرنشان کرد: با توجه به پیگیرهای انجام شده در دو سال اخیر خیز خوبی برای ثبت معنوی آئینهای لرستان برداشته ایم.

وی یادآور شد: هم اکنون استان لرستان با آئین های منحصر به فرد مقام دوم ثبت آثار معنوی کشور را در اختیار دارد.

به هر حال به نظر می رسد حرکت خوبی برای ثبت آئین های بومی استان لرستان که دارای قدمتی دیرین هستند برداشته شده است که امید می رود هر چه سریعتر این تلاشها به نتیجه نهایی برسد.

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گزارش: صدیقه حسینی