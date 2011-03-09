15 روستای ریگان در محاصره شنهای روان قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، وزش تند با و طوفانهای شن 15 روستای شهرستان ریگان را در محاصره شن قرار داده است.

این پدیده علاوه بر محاصره روستاها و شن گرفتگی معابر موجب شن گرفتگی مزراع کشاورزی چاههای آب و قنوات نیز می شود.

یکی دیگر از مشکلات توسعه شن زارها در ریگان خسارت به تاسیسات زیر بنایی و همچنین جاده اصلی ریگان به چابهار است که دو استان کرمان و سیستان و بلوچستان را به یکدیگر وصل می کند.

مهمترین مشکل توسعه شن زارهای ریگان مهاجرت بی رویه روستائیان به شهر ها و خالی شدن این مناطق از سکنه است که این روند به دلیل توسعه شن زارها تداوم دارد.

برای کنترل بحران توسعه بیابانها در شهرستان ریگان طرحهای کشت نهال و توسعه جنگلهای کهور و گز در این استان در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر منابع طبیعی ریگان در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: یکی از مهمترین طرحهای بیابان زدایی در شهرستان ریگان طی روزهای گذشته در این شهرستان آغاز شده است و 38 هزار اصله نهال گز و کهور در وسعت 227 هکتار کشت می شود.

ابراهیم زابلی در این خصوص گفت: برای اجرای این طرح 700 میلیون ریال هزینه می شود که می تواند بخش قابل توجهی از مشکلات روستاهای در معرض شن را برطرف کند.

وی ادامه داد: این طرح موجب احیاء مجدد یک روستا و همچنین نجات 15 روستای در محاصره سیل می شود.

وی جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها و خالی شدن روستاها از سکنه را از مهمترین اهداف این طرح برشمرد.