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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۵۵

طرح هدفمندی یارانه‌ها موجب رونق بازار لوزام خانگی مشهد شد

طرح هدفمندی یارانه‌ها موجب رونق بازار لوزام خانگی مشهد شد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مشهد، گفت: با توجه به شروع طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نقدینگی در بازار شاهد رونق بازار لوازم خانگی هستیم.

مجتبی هروی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، افزود: وضعیت بازار یکنواخت است ولی از حالت  رکود خود خارج شده و مردم کالاهای مورد نیاز خود را خریداری می‌کنند.

وی در خصوص تغییر قیمتها اظهار داشت: تغییرات قیمت‌ها در اجناس لوازم خانگی وابسته به بازارهای جهانی است و ما نمی‎توانیم در این خصوص، پیش‌بینی مناسب داشته باشیم.

هروی در خصوص تغییر قیمت‌ها در کالاهای تولید داخل، عنوان کرد: در کالاهای تولید داخل به دلیل افزایش نرخ حمل و نقل، شاهد افزایش جزئی خواهیم بود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مشهد، خاطرنشان کرد: از تمام شهروندان عزیز خواهشمندیم در هنگام خرید از اصالت، کارایی درست و همچنین خدمات پس از فروش لوازم خانگی اطمینان حاصل کرده و از خرید کالاهای قاچاق و تقلبی خودداری کنند.
 

کد مطلب 1270751

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