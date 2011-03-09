مجتبی هروی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، افزود: وضعیت بازار یکنواخت است ولی از حالت رکود خود خارج شده و مردم کالاهای مورد نیاز خود را خریداری می‌کنند.

وی در خصوص تغییر قیمتها اظهار داشت: تغییرات قیمت‌ها در اجناس لوازم خانگی وابسته به بازارهای جهانی است و ما نمی‎توانیم در این خصوص، پیش‌بینی مناسب داشته باشیم.

هروی در خصوص تغییر قیمت‌ها در کالاهای تولید داخل، عنوان کرد: در کالاهای تولید داخل به دلیل افزایش نرخ حمل و نقل، شاهد افزایش جزئی خواهیم بود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مشهد، خاطرنشان کرد: از تمام شهروندان عزیز خواهشمندیم در هنگام خرید از اصالت، کارایی درست و همچنین خدمات پس از فروش لوازم خانگی اطمینان حاصل کرده و از خرید کالاهای قاچاق و تقلبی خودداری کنند.

