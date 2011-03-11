بانکها: بدون پنجره دو جداره وام نمی دهیم/ نظام مهندسی: دوجداره نباشد!

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، پنجره های دوجداره مدتی است که در محافل مختلف مورد تبلیغات قرار گرفته و حتی برای استفاده از آن نیز امتیازات ویژه ای تعیین شده است.

بر همین اساس در طرح های خودمالکی مسکن مهر با تسهیلات 20 میلیون تومانی، بانکها مبنای پرداخت این تسهیلات را به شرط استفاده از پنجره های دوجداره اعلام کرده اند و بانکها مرتبا نیز تاکید می کنند که چنانچه از پنجره دوجداره استفاده نشود تسهیلات 20 میلیون پرداخت نخواهد شد.

این تاکید و پافشاری بانکها برای پرداخت چنین تسهیلاتی با چاشنی نظارتهای دوره ای کارشناسان بانکها موجب شده که مردم و دریافت کنندگان تسهیلات خودمالکی مجبور به استفاده از پنجره های دوجداره در منازل شده اند که البته از نظر قیمتی نیز چند برابر سایر پنجره ها برای متقاضیان تسهیلات خودمالکی هزینه بردار است.

چنین پافشاری از سوی بانکها برای استفاده از تسهیلات بانکی در ذهن استفاده کنندگان چنین نمود یافته که احتمالا تمامی ارگانهای ناظر بر ساخت ساختمان این اصل و قانون را پذیرفته و باید رعایت شود اما در گام نهایی که ساخت منزل مسکونی رو به اتمام است نتیجه نظارت سازمان نظام مهندسی در بخش گاز ساختمان مردم را در تعجب و حیرت فرو می برد.

بر این اساس کارشناس نظام مهندسی در حوزه نظارت بر گاز منزل با مواجه با پنجره های دوجداره آن را اشتباه دانسته و از تائید کار خودداری می کند و دلایل مالکان را مبنی بر اینکه بانکها آنها را ملزم به استفاده از پنجره دوجداره کرده اند نمی پذیرند و در صورتی می توانند ساخت مسکن را ادامه دهند که وضعیت پنجره خود را تغییر دهند یا دستگاه های تهویه در پنجره ایجاد شود.

در این خصوص یکی از شهروندان که با این مشکل مواجه شده به خبرنگار مهر در شیراز گفت: وقتی کارشناس نظام مهندسی در بخش گاز برای تائید ساخت منزل مراجعه کرد نسبت به استفاده از پنجره دوجداره ایراد گرفت و اعلام کرد که باید در پنجره های ساختمان تغییر وضعیت حاصل شود یا تهویه مناسب نصب شود.

وی گفت: وقتی به کارشناس اعلام کردیم که بانک تاکید دارد که ازپنجره دوجداره استفاده شود پاسخ داده می شود که استفاده از این پنجره ها برای آپارتمانهای بزرگی است که موتورخانه داشته باشند.

این شهروند ادامه می دهد: تاوان این ناهماهنگی را نباید مردم پس بدهند و متحمل پرداخت هزینه های دیگری نیز شوند، اگر یک قانون وجود دارد باید نسبت به آن همه دستگاه اتفاق نظر داشته باشند نه اینکه بانک حرفی بزند و دیگر ارگانها نیز حرف دیگری بزنند.

شهروند دیگری که با مواجه با نظر کارشناس از این وضعیت گلایه دارد به خبرنگار مهر گفت: وقتی ساخت منزلی به حد نظارت کارشناس نظام مهندسی رسید به این معنی است که ساخت یک واحد مسکونی در مراحل پایان خود قرار دارد و ایرادهای این چنین باید در مراحل اولیه کار گرفته شود نه اینکه ساختمانی ساخته شده آن وقت برای پنجره هایش اتفاق نظر وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: اگر پنجره دوجداره فقط برای آپارتمانهای بزرگ است پس چرا بانکها به ساختمانهایی که در طبقه دوم با عنوان خودمالکی ساخته می شود نیز تاکید دارد که از پنجره دوجداره استفاده شود و اگر این قانون درست است پس چرا کارشناسان سازمان نظام مهندسی در حوزه گاز چنین ایرادهایی مطرح می کنند.

این شهروند ادامه داد: اگر بنا باشد که پنجره دوجداره نصب شود باید از همان ابتدا موضوع تهویه مناسب برای پنجره ها نیز در نظر گرفته شود نه اینکه پس از نصب پنجره چنین مشکلاتی به وجود آید.

به گزارش مهر، این اتفاقات در حالی روی می دهد که بانکها اعلام می کنند در صورت استفاده از پنجره دوجداره وام 20 میلیونی آنها به 15 میلیون کاهش می یابد و نظام مهندسی معتقد است که در طبقه دوم یک ساختمان نباید از چنین پنجره هایی استفاده کرد.

این نظرات فقط سبب شده که مردم بین بانک و نظام مهندسی دچار سردرگمی شوند و در نهایت با پرداخت هزینه دیگر نسبت به تغییر وضعیت پنجرههای منزل خود اقدام کنند.

در این خصوص مدیر عامل بانک مسکن استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: الزام نصب پنجره های دوجداره در ساختمان مصوب شورای مسکن استان و دستور وزیر مسکن است.

محسن امیری افزود: باید این جریان در شورای مسکن استان مطرح شود و در این قضیه به تفاهم لازم برسیم.